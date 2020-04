Allegro Smart! za darmo na kolejny miesiąc. Oferta została przedłużona

Udostępnij:

Dobre wieści dla wszystkich użytkowników Allegro, którzy chcą zaoszczędzić na kosztach dostawy. Ofertę darmowego miesiąca Smart! zdecydowano się przedłużyć, dzięki czemu dostawa zakupów bez opłat w ramach pakietu będzie dostępna dla każdego, kto zdecyduje się go włączyć do 18 maja. Użytkownicy już teraz korzystający z Allegro Smart! także na tym skorzystają.

Pakiet Smart! to dostępna na Allegro opcja obniżenia do zera kosztów dostawy. W przypadku zrobienia zakupów w wybranych sklepach za minimum 40 złotych (dotyczy punktów odbioru, w tym paczkomatów) lub 100 złotych (w przypadku kurierów), użytkownik może skorzystać z darmowej dostawy. W normalnych warunkach miesięczna subskrypcja tej usługi kosztuje niecałe 9 złotych, jednak z powodu koronawirusa wprowadzono promocję, w ramach której pakiet można aktywować bez opłat.

Allegro Smart! za darmo na kolejny miesiąc, fot. Jakub Krawczyński.

Wcześniej użytkownicy musieli się nieco pospieszyć, bo granicznym terminem był 18 kwietnia. Teraz możliwość aktywacji bezpłatnego miesiąca Allegro Smart! wydłużono do 18 maja. W praktyce najbardziej skorzystają jednak na tym osoby, które już wcześniej aktywowały pakiet. W ich przypadku darmowy okres działania Smart! został dziś bowiem automatycznie przedłużony o kolejny miesiąc.

W efekcie mamy więc do czynienia z nietypową i na swój sposób niesprawiedliwą sytuacją. Okazuje się, że osoby które od dzisiaj zdecydują się włączyć darmowy pakiet Allegro Smart!, otrzymają go tylko na miesiąc, ale jeśli włączyły go na przykład wczoraj – dzisiaj okres zostanie dodatkowo wydłużony i w praktyce Smart! będzie aktywny przez prawie 2 miesiące.

Taką interpretację udało nam się potwierdzić na przykładzie w redakcji. Sam aktywowałem darmowy miesiąc Smart! dosłownie kilka dni temu (obowiązywał więc mniej więcej do połowy maja) i dziś został automatycznie przedłużony do połowy czerwca. Jakub tymczasem aktywował darmowy pakiet Allegro Smart! dzisiaj i rzeczywiście został włączony tylko na miesiąc – do 16 maja.