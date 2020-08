Allegro wprowadza zmiany od 1 września. Dotyczą kupujących i sprzedających

Udostępnij:

Już niedługo Allegro planuje wprowadzić nowe narzędzia, usługi i zmiany. Dzięki nim realizacja wysyłek oraz zarządzanie sprzedażą stanie się zdecydowanie łatwiejsze. Allegro zapowiada, że nowe rozwiązania będą korzystne również dla kupujących.

Allegro 1 września wprowadzi zmiany dla sprzedających, kupujących oraz w obowiązujących regulaminach. Sprzedający otrzymają m.in. nowe narzędzie "Wysyłam z Allegro", które ułatwi nadawanie przesyłek bezpośrednio z konta Allegro. Będą również mogli skorzystać z nowej metody dostawy przesyłek do 10 kg – "Allegro Kurier UPS".

Allegro:Zmiany dla sprzedających i kupujących

Wśród zmian znajdzie się też możliwość powiązania kont Allegro, na których prowadzona jest działalność, a także wprowadzenie wyższej ceny maksymalnej dla metody X-press Couriers i akcja promocyjna dotycząca przesyłek poza Allegro Smart!

Z kolei nowości dla kupujących to przede wszystkim opcja "Kolekcje i sztuka", gdzie licytacje powyżej 1000 będzie potwierdzało się kodem SMS oraz zmiany porządkowe. Chodzi tu przede wszystkim o dodanie petard hukowych do listy towarów zakazanych czy dostosowania zasad sprzedaży mleka początkowego do obowiązujących w Unii Europejskiej regulacji.

Dodatkowo Allegro zdecydowało o usunięciu części z zapisów regulaminu i dodaniu nowych. Wszystkie wprowadzone transformacje nabiorą mocy 1 września 2020 roku. Więcej o nich można dowiedzieć się tutaj.