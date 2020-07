Allegro Pay startuje, ale jeszcze nie każdy skorzysta. Sklep pożyczy nawet 4 tys. zł

Udostępnij:

Zgodnie z zapowiedziami wystartowało Allegro Pay. To dobra wiadomość dla użytkowników oraz, niewykluczone, dla cyberprzestępców.

Z nowej metody płatności mogą już korzystać pierwsi klienci. Jeśli jeszcze taka funkcja się nie pojawiła, to uspokajamy - to normalne. Dopiero w ciągu najbliższych kilku miesięcy dostęp do Allegro Pay będzie systematycznie rozszerzany. Widocznie po prostu nie znaleźliście się w gronie pierwszych testerów.

Allegro Pay - czym jest nowa usługa Allegro?

-Stale inwestujemy w to, aby zakupy na Allegro były jeszcze wygodniejsze, szybsze i bardziej dostępne dla naszych klientów. Dlatego stworzyliśmy Allegro Pay - nowoczesną i bezpieczną usługę, która jest uzupełnieniem innych metod płatności dostępnych na naszej platformie. Aktywacja usługi zajmie naszym klientom niespełna minutę, a 15 sekund wystarczy im do zrealizowania transakcji. To kolejna inwestycja, która sprawia, że codzienne zakupy klientów są o wiele łatwiejsze, a także zwiększa potencjał transakcyjny dla sprzedających - mówi François Nuyts, prezes Allegro.

Allegro Pay pozwala zyskać nawet 4 tys. zł do wykorzystania na swoje zakupy na platformie. Środki zostaną przyznane na podstawie indywidualnej analizy, dokonanej przede wszystkim w oparciu o dane pochodzące z baz zewnętrznych oraz historię zakupów na Allegro. Cały "pożyczkowy proces" rozpoczyna się od wypełnienia krótkiego wniosku.

Zrealizowane zakupy można spłacać w dowolny sposób - odraczając wpłatę o 30 dni, czyli zapłacić dokładnie tyle, ile wynosi kwota zakupu. Dodatkowo, subskrybenci Allegro SMART! będą mogli wybrać opcję 3 miesięcznych spłat, w których oprocentowanie wyniesie 0 proc. Klienci mają też do wyboru dłuższy okres spłaty podzielonej na 5, 10 lub 20 miesięcznych płatności.

Budżet zakupowy przyznawany jest bezterminowo - przy braku korzystania z usługi, klient nie ponosi żadnych kosztów. Nie ma również miesięcznych opłat i abonamentów, zaznacza Allegro.

Uwaga na oszustów

Zapewne Allegro Pay sprawi, że przybędzie spontanicznych zakupów. Zwykle szybkie, mniej przemyślane transakcje "blokowane" są przez ograniczony budżet. W tym przypadku ten problem nie istnieje, bo Allegro Pay pozwala oddać pieniądze później, na dodatek również w ratach.

Oczywiście istnieje obawa, że nowa funkcja szybko zostanie wykorzystana przez cyberprzestępców, którzy będą podszywać się pod platformę i "oferować" usługę - tym bardziej że na razie nie wszyscy mają do niej dostęp, więc niektórzy mogą pomyśleć, że trzeba się po nią specjalnie zgłosić. Oczywiście wypełniając podstawiony przez złodziei formularz. Allegro już teraz jest jedną z ulubionych marek oszustów, bardzo często wykorzystywaną przy internetowych przekrętach. Użytkownicy Allegro muszą być więc dodatkowo czujni i dokładnie sprawdzać, kto wysyła do nich wiadomość i co oferuje.