Allegro wprowadza zmiany w dostawie przesyłek. Zakupy tylko dla zarejestrowanych

Serwis Allegro poinformował swoich klientów o licznych zmianach w dostawie przesyłek. Pierwsza z nich zacznie obowiązywać już od czwartku 18 lutego. Od tego dnia, minimalna wartość zamówienia z bezpłatną dostawą kurierem w Allegro Smart! spadnie ze 100 do 80 złotych. Promocja obowiązywać będzie do 7 kwietnia 2021 roku.

Platforma postanowiła również zakończyć promocyjny okres, w którym kupujący w ramach Allegro Smart! mogli korzystać z darmowej opcji polegającej na płatności przy odbiorze. Od 8 marca ta usługa będzie wiązała się z dodatkowym kosztem 3,99 złotych.

Również od 8 marca, opłata za dostawę Allegro Punkty Poczta Pobranie poza Allegro Smart! będzie wynosiła 13,49 zł brutto, czyli o 50 groszy więcej niż aktualnie.

Allegro wprowadza również istotne zmiany dla sprzedających. Od 18 lutego do 7 kwietnia 2021 roku będzie obowiązywała promocja, w ramach której za zamówienia z płatnością z góry o wartości od 80 do 99,99 zł, nie poniosą oni opłaty za przesyłkę (dotyczy usługi Smart!).

Zmiany w Allegro Pay

Serwis planuje zwiększyć liczbę użytkowników, którzy będą mogli korzystać z usługi Allegro Pay. Przypomnijmy, że umożliwia ona skorzystanie ze spłaty odroczonej o 30 dni lub podziału zakupu na 3, 5, 10 lub nawet 20 miesięcznych spłat. Od poniedziałku 8 marca opcja rozłożenia na miesięczne spłaty będzie możliwa przy zakupach od 300 zł, a nie jak do tej pory - od 500 zł. Możliwość podziału płatności na 3 raty zostanie udostępniona wszystkim klientom portalu. Obecnie opcja jest dostępna wyłącznie dla klientów Allegro Smart!. Obniżona zostanie także minimalna kwota zakupów z jednorazową spłatą do 30zł (do tej pory było to 40 zł).

Zakupy wyłącznie dla zarejestrowanych

Ostatnia istotna zmiana zacznie obowiązywać od 19 kwietnia 2021 roku. Od tego dnia zakupy na Allegro zrobią tylko zarejestrowani użytkownicy.

- Chcemy, żeby każdy klient Allegro mógł otrzymać od nas pełne wsparcie, a możemy je zapewnić tylko kupującym z kontem. Dzięki zakupom z logowaniem, klienci mają pełny dostęp do informacji o swoim zamówieniu oraz m.in. mogą skorzystać z Programu Ochrony Kupujących. Od 8 marca części klientów udostępnimy, testowo, nowy sposób rejestracji, przy użyciu telefonu. Aby zarejestrować konto na Allegro wystarczy, że potwierdzą numer telefonu wpisując kod z wiadomości sms - czytamy w oficjalnym oświadczeniu serwisu.

Mobilną aplikację Allegro na Androida i iOS-a można pobrać w naszym katalogu oprogramowania.