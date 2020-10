Udostępnij:

Uważajcie na atrakcyjne oferty sprzedaży iPhone'a X w mediach społecznościowych – przestrzega CERT Polska. To oczywiście element kolejnej kampanii oszustów.

Kampania, jak czytamy, ma na celu wyłudzenie danych logowania do serwisu Allegro. Posłużą one zapewne do realizacji kolejnych oszustw, ewentualnie zgromadzenia większej ilości danych osobowych.

Sam schemat działania przestępców okazuje się dość typowy, co jednak nie oznacza, że chwila zapomnienia niczym nie grozi.

Uwaga! Ostrzegamy przed nową kampanią wyłudzającą dane do logowania @Allegro_Group. Cyberprzestępcy wykorzystują scenariusz okazyjnej sprzedaży iPhone X. Ofiary zwabiane są poprzez ogłoszenia na lokalnych grupach #Facebook. Podajcie dalej! pic.twitter.com/DyBbGMAWHe — CERT Polska (@CERT_Polska) October 5, 2020

Napastnicy dystrybuują ogłoszenia sprzedaży iPhone'a X na platformach społecznościowych. Cena jest atrakcyjna, a link prowadzi rzekomo do Allegro. Niemniej w istocie rzeczy witryna docelowa tylko naśladuje znaną platformę aukcyjną, a podane w jej obrębie poświadczenia zostaną zapisane i przesłane do oszustów.

Wniosek? Korzystając z paska adresu przeglądarki, dokładnie weryfikuj, czy odwiedzana strona rzeczywiście jest tym, za co się podaje. Jeśli zaś pośpieszysz się i dasz omamić fałszywce, jak najszybciej zmień hasło logowania.

Niekończąca się historia

To nie pierwszy przypadek w ostatnim czasie, kiedy CERT Polska informuje o oszustwie związanym z Allegro. Nie dalej jak tydzień temu Polaków nękano fałszywymi decyzjami kredytowymi, a nieco wcześniej – programem Allegro Smart. Przy czym zawsze chodziło o jedno: doprowadzenie do podania danych w fałszywym formularzu. I tak jest i tym razem.