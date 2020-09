Android 11 i Android Auto: bezprzewodowe połączenie nie działa, do tego zniknął kalendarz

Udostępnij:

Użytkownicy Androida 11 nie mają do powiedzenia wiele dobrego w kwestii współpracy systemu z Androidem Auto. Jedną z zalet Androida 11 miała być bowiem obsługa bezprzewodowego połączenia z samochodem, ale jak się okazuje, w praktyce nowość po prostu nie działa.

Na stronie pomocy technicznej można przeczytać o problemach pierwszych użytkowników próbujących połączyć bezprzewodowo swoje smartfony z Androidem 11 ze zgodnymi samochodami – niestety bezskutecznie. Kilka osób opisało, że choć korzysta ze smartfonów Google Pixel (w różnych wersjach) z Androidem 11, bezprzewodowego połączenia nie udało się nawiązać między innymi z Chervoletem Tahoe, którego system infotainment powinien je obsługiwać.

Co istotne, niedługo po zgłoszeniu błędu, Google podziękował za informację zwrotną i przekazał ją do odpowiedniego działu. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli faktycznie problem leży po stronie producenta, wpadka jest jedną z większych w historii aktualizacji Androida – bezprzewodowa łączność Androida Auto to jedna z ważniejszych nowości, którą chwalił się Google.

Co ciekawe, jak zwraca uwagę serwis autoevolution, brak połączenia bezprzewodowego nie jest jedynym problemem Androida Auto w Androidzie 11. Okazuje się bowiem, że z systemu zniknęła też zaktualizowana niedawno aplikacja kalendarza, która pozwalała podejrzeć nadchodzące wydarzenia na ekranie w samochodzie.

Google z niewyjaśnionych przyczyn przywrócił poprzednią wersję aplikacji, która w praktyce jest tylko integracją z głosowym asystentem. Lektor jest więc w stanie odczytać nazwy nadchodzących wydarzeń, ale podglądu na ekranie brakuje. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to tylko chwilowy błąd, który zostanie rozwiązany wraz z nadchodzącymi aktualizacjami.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.