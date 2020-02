Android Auto nie działa poprawnie. Jest problem z przyciskami przy kierownicy

Udostępnij:

Android Auto ma problem z właściwym działaniem. Kierowcy skarżą się, że po ostatniej aktualizacji system nie reaguje na przyciski odbierania i odrzucania rozmów wbudowane w kierownicę. Problem dotyczy wersji 5.0, do której Android Auto został zaktualizowany zaledwie kilka dni temu. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że nie ma metody, która pozwala tę usterkę łatwo obejść

Na problem Androida Auto zwrócił uwagę serwis 9to5Google. Jak się okazuje, kierowcy już od wczoraj zgłaszają swoje pretensje na stronie pomocy technicznej Google'a oraz reddicie, jednoznacznie wskazując, że problemy zaczęły się pojawiać dopiero po aktualizacji Androida Auto do wersji 5.0.

Android Auto 5.0 ma problem z interpretacją poleceń przycisków przy kierownicy.

Co istotne, choć większość potwierdza, że przyciski przy kierownicy po prostu przestały działać, niektórzy dodają, że odłączenie i ponowne podłączenie smartfonu do samochodu ponownie je uaktywniło. Inni zwracają uwagę, że usterka nie występuje konsekwentnie, a jedynie co jakiś czas. To tylko potwierdza, że Android Auto nadal ma problem ze stabilną pracą, a każda kolejna aktualizacja systemu wciąż u większości kierowców "coś psuje".

W opisywanej aktualizacji Android Auto zyskał możliwość wyciszania powiadomień dźwiękowych. Okazało się to niezbędne po tym, jak stosunkowo niedawno naprawiono powiadomienia jako takie i rzeczywiście zaczęły być konsekwentnie wyświetlane, mogąc przeszkadzać kierowcy podczas jazdy.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.