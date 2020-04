Android i iOS w jednej drużynie: Google i Apple razem zawalczą z koronawirusem

Google oraz Apple wspólnie zapowiedzieli system, który ma pozwolić na walkę z pandemią koronawirusa. Giganci chcą wykorzystać technologię Bluetooth Low Energy (BLE), aby wspomóc zachowanie odpowiedniej separacji pomiędzy ludźmi.

Plan zakłada stworzenie wspólnego API dla Androida oraz iOS, które zadba o to, aby każdy użytkownik smartfonu otrzymał powiadomienie, gdy w jego pobliżu pojawi się osoba zakażona lub objęta kwarantanną. Lub wcześniej widzieliśmy się z osobą, która krótko potem została zdiagnozowana. Założenia są więc podobne, co w przypadku aplikacji ProteGO, wprowadzonej w Polsce przez resort cyfryzacji. Inna jest jednak mechanika.

Projekt Google'a i Apple'a nie jest pojedynczą aplikacją. Właściwie to w ogóle nie jest aplikacją. Nie będzie także posiadać własnej bazy danych.

Jak czytamy w dokumentacji, system zadziała jako agregator aplikacji wydanych przez rządy, takich jak właśnie ProteGO, Zbierze dane zgromadzone przez władze i zachowując pełną anonimowość użytkowników, pozwoli powiadamiać o ewentualnym zagrożeniu.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV