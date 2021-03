Aplikacja WifiNanScan pozwoli na wykrycie pobliskich urządzeń

Udostępnij:

Google wypuściło do swojego sklepu Google Play eksperymentalną aplikację do mierzenia dystansu pomiędzy dwoma urządzeniami. WifiNanScan ma pozwolić twórcom aplikacji na testowanie możliwości technologii Wi-Fi Aware.

Wi-Fi Aware pozwala rozmaitym urządzeniom na wykrywanie się wzajemnie, a następnie łączenie bezpośrednio ze sobą bez żadnego innego rodzaju łączności między nimi. Technologia ta, znana także jako Neighbor Awareness Networking (NAN), działa poprzez tworzenie klastrów z sąsiednimi urządzeniami lub tworzenie nowego klastra, jeśli urządzenie jest pierwsze w obszarze. W ten sposób są one w stanie wymienić ze sobą dane bez konieczności pozostawania w tej samej sieci Wi-Fi.

Jak donosi 9to5Google, działanie aplikacji WifiNanScan zostało zademonstrowane przez firmę jeszcze w zeszłym tygodniu. Google twierdzi, że pomiar odbywa się z dokładnością do około 1 metra przy sprzętach oddalonych od siebie do 15 metrów. Zgodnie z opisem aplikacji w Google Play, deweloperzy, producenci OEM i wszyscy chętni mogą używać jej do walidacji pomiarów odległości bądź zasięgu, budowania aplikacji umożliwiających rozwój komunikacji równorzędnej i przesyłania danych, znajdowania telefonu i aplikacji kontekstowych opartych na interfejsie WiFi Aware / NAN API.

WifiNanScan jest uzupełnieniem wcześniejszego projektu firmy – aplikacji WifiRttScan, którą Google wypuściło prawie dwa lata temu. Program ten służył do mierzenia dystansu do punktów dostępowych Wi-Fi, co miało stanowić alternatywę dla mało dokładnego w pomieszczeniach systemu GPS.

Aplikację WifiNanScan znajdziecie w naszym katalogu oprogramowania.