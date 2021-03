Aplikacja mObywatel doczekała się ważnej aktualizacji

Udostępnij:

Aplikacja mObywatel będąca wirtualnym portfelem na dokumenty doczekała się ważnej aktualizacji. Poza odejściem od starej nazwy, mTożsamość, oprogramowanie otrzymało również szereg zmian, które powinien sprawdzić każdy jej użytkownik.

Aplikacja mObywatel to wirtualne odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Użytkownicy mogą z niej korzystać wszędzie tam, gdzie nie są wprost zobligowani do okazania dowodu osobistego lub paszportu. Może być więc przydatna w takich sytuacjach jak podczas kontroli biletów w pociągu lub przy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie. W ten sposób użytkownik może szybko zweryfikować swoją tożsamość za pomocą mObywatela, bez konieczności szukania dowodu i wyciągania go z portfela, co zajmuje znacznie więcej czasu.

To co jednak powinno najbardziej spodobać się użytkownikom, szczególnie w tych pandemicznych czasach, to możliwość zrealizowania e-recept bez podawania numeru PESEL, a także potwierdzenia uprawnień kierowcy w przypadku kontroli drogowej. Z aplikacją mObywatel można także szybko sprawdzić swoje punkty karne oraz okazać i sprawdzić dane swojego samochodu.

Twórcy apki zdecydowali się na wprowadzenie nowego wzoru dokumentu mObywatel, aby zwiększyć prywatność swoich użytkowników. Od teraz na elektronicznym blankiecie znajdują się wyłącznie podstawowe informacje. Bardziej szczegółowe dane, które użytkownik niekoniecznie chciałby aby były widoczne na pierwszy rzut oka, zostały umieszczone niżej, pod dokumentem. Nowy wzór sprawia, że użytkownik szybciej i łatwiej może dokonać weryfikacji jego ważności.

Zgodnie z sugestiami użytkowników, twórcy dodali także większy zakres danych. Aplikacja zawiera obecnie także takie informacje jak adres zameldowania, nazwisko rodowe, czy imiona rodziców.

Jak informuje minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, użytkownicy będą mieli sporo czasu na przyzwyczajenie się do wprowadzonych zmian. Stary wzór dokumentu, z nazwą mTożsamość, będzie uznawany do końca 2021 roku. Dopiero od przyszłego roku uznawany będzie wyłącznie nowy wzór dokumentu.

Aplikację mObywatel na urządzenia z systemem Android i iOS możecie znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.