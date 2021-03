Aplikacje na Androida i iOS wykradły 400 milionów dolarów. Pobrano je miliard razy

Udostępnij:

Badacze z firmy Avast wykryli 204 aplikacje typu "fleeceware", znajdujące się w Sklepie Play oraz App Store. Stosując nie do końca legalne praktyki, ich twórcy zarobili ponad 400 milionów dolarów. Aplikacje pobrano ponad miliard razy.

Fleeceware to aplikacje oszukujące użytkowników. Ich twórcy namawiają użytkowników do wykorzystania bezpłatnej wersji próbnej, która ma trwać tydzień czy nawet miesiąc. W praktyce może być o wiele krótsza, tylko informację napisano bardzo małą czcionką. Płatna wersja zostaje uruchomiona bez uprzedniego poinformowania ofiary. Z kolei cena subskrypcji może wynosić nawet 3422 dolary rocznie, czyli ponad 13 tysięcy złotych.

W większości przypadków aplikacje nie mają nawet żadnych specjalnych funkcji. Niektóre z nich to także kopie innych darmowych lub płatnych programów. Oszuści żerują głównie na osobach starszych i dzieciach, które nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co wiąże się z płatną subskrypcją. Wybór typów aplikacji jest także nieprzypadkowy.

Wśród nich znalazły się aplikacje udające: programy muzyczne, wróżby z palców, edytory obrazów i wideo, filtry do zdjęć, czytniki QR, edytory PDF czy symulatory slime, czyli tzw. glutów. Zazwyczaj na rynku da się znaleźć o wiele tańsze alternatywy lub nawet darmowe programy. Część z płatnych aplikacji jest też praktycznie bezużyteczna.

Odinstalownie fleeceware nie pomaga, a ofiary o tym nie wiedzą

Po zakończeniu okresu próbnego, aplikacja zaczyna pobierać ustaloną wcześniej opłatę. Jeżeli w międzyczasie użytkownik odinstalował fleeceware, to tylko narobił sobie więcej problemów. Może nawet nie kojarzyć, skąd biorą się dodatkowe opłaty. W tym przypadku należy anulować subskrypcję bezpośrednio w aplikacji lub w sekcji Sklepu Play/App Store.

70 aplikacji typu fleeceware zostało wykrytych przez Avast w Sklepie Google Play. Według danych z Sensor Tower, pobrano je ponad 500 milionów razy. Szacunki wskazują również, że aplikacje przyniosły twórcom 38,5 miliona dolarów przychodu w całym okresie ich użytkowania. Pełna lista aplikacji fleeceware na Androida.

Łącznie 134 aplikacje typu fleeceware zostały wykryte przez Avast w sklepie Apple App Store. Według danych z Dane Sensor Tower tutaj liczba pobrań również przekroczyła ponad 500 milionów. Łącznie, twórcy aplikacji uzyskali 365 milionów dolarów przychodu w całym okresie ich użytkowania. Pełna lista aplikacji Fleeceware na iOS.