Apple: nowe Macbooki z ARM nie obsłużą Windows 10. Pozostaje wirtualizacja

Wkrótce Apple przestawi się na procesory ARM w swoich komputerach Mac. Niestety z powodu pewnego zawirowania nie będzie można uruchomić na nich Windowsa.

Jak się okazuje problem nie leży po stronie Apple'a, lecz Microsoftu. To dlatego, że Microsoft ma tak stworzoną licencję, w ramach której jedynie komputery PC, nie Maki - mogą otrzymać preinstalowanego Windows 10 on ARM.

Gigant z Redmond w tym momencie nie ma żadnych planów, aby zmienić swoją politykę licencyjną. Początkowo wydawało się, że być może nie wszystko jest tutaj stracone. Apple współpracowało niedawno z Microsoftem, aby zapewnić kompatybilność narzędzi Office dla Maców z procesorami ARM.

Gigant z Cupertino jednak zapowiedział, że komputery Mac z ARM nie będą obsługiwać narzędzia Boot Camp w ogóle. – Jedyną dla nas drogą jest wirtualizacja – zapowiedział szef działu inżynierii oprogramowania, Craig Federighi. Przy okazji uważa on, że tzw. wirtualizatory (czyli hipernadzorcy) są niezwykle wydajne i brak wsparcia alternatywnego systemu operacyjnego nie powinien być w ogóle odczuwalny.

Here is the official word about running Windows on new ARM Macs. TLDR: No Boot Camp, ever. A small chance vmWare will rewrite Fusion, but it would be really slow. Windows on Mac is done. No more best of both. Choose a team. https://t.co/q093CC0Kl4