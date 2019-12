Udostępnij:

Wedle informacji zdobytych przez Marka Gurmana z Bloomberga, Apple Inc. zatrudniło cały zespół ekspertów ds. inżynierii kosmicznej oraz łączności satelitarnej. Ich zadaniem będzie stworzenie podsystemów, a może nawet całych satelitów.

Wygląda na to, że Apple ma dosyć polegania na gigantach telekomunikacji. Chociaż na początku trzeba zaznaczyć, że, wedle doniesień, projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W każdym momencie może zostać uznany za niepotrzebny i po prostu zamknięty.

Plan Apple'a polega na utworzeniu sieci komunikacji satelitarnej. Jej zadaniem ma być wysyłanie i odbieranie bezpośrednio z urządzeń klientów. To uniezależniłoby Apple'a od potrzeb korzystania z sieci zewnętrznych firm. Projekt brzmi trochę jak dystopia, ale podobno uzyskał zainteresowanie samego Tima Cooka.

Aktualnie nie jest pewne, na czym dokładnie ma opierać się projekt. Informacje zdobyte przez Gurmana sugerują jednak, że Apple być może skupi się na zbudowaniu samych podzespołów, które będzie można umieścić na satelitach innych firm. Takie rozwiązanie byłoby najprostsze i najbardziej ekonomiczne.

W raporcie pada także propozycja zapewnienia dokładniejszych usług lokalizacyjnych, oraz map Apple'a. Tak naprawdę możliwości, jakie przyniosłoby korporacji z Cupertino stworzenie własnych satelitów jest ogrom. Apple mogłoby oferować własne usługi telekomunikacyjne, albo całkowicie zastąpić je swoimi iMessage czy FaceTime.

Zespołem pracującym nad komunikacją satelitarną mają kierować eksperci w tej dziedzinie – Michael Trela oraz John Fenwick. Mają ogromne zasługi w Skybox Imaging, firmie oferującej usługi obrazowania satelitarnego, którą w 2014 roku wykupiło Google.

Trela i Fenwick kierowali zespołem Google'a dedykowanym rozwojowi satelitarnemu wspólnie do 2017 roku. Następnie trafili do Apple'a, aby... zapewne robić to samo, tylko u konkurencji. Do zespołu rzekomo dołączył także Matta Ettus (Ettus Research), Ashleya Moore'a Williamsa (dyrektora Aerospace Corp.) oraz Daniela Ellisa, byłego dyrektora Netflix Inc.