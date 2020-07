Apple sprzedaje przewód Thunderbolt 3 za 679 złotych i... nie ma konkurencji

Udostępnij:

Apple sprzedaje 2-metrowy przewód Thunderbolt 3 za niespełna 680 złotych, a trwająca na reddicie analiza użytkowników wskazuje, że tak wysoką cenę można w praktyce wytłumaczyć. Do teraz trwa gorąca dyskusja o zasadności takiego podejścia, choć element ten pojawił się w sklepie Apple ponad miesiąc temu. Nie ma też co ukrywać, że nie jest to pierwsza rzecz oferowana przez Apple, której cena może być szokująca.

Przewód profesjonalny Pro Thunderbolt 3 – bo tak nazywa się opisywany produkt w polskim sklepie Apple – został wyceniony dokładnie na 679 złotych i jest 2-metrowym przewodem USB-C zgodnym z Thunderbolt 3. Jest pleciony, pozwala przesyłać dane do 40 Gb/s i zasilać inne urządzenia wymagające mocy maksymalnie 100 W. To topowe parametry i nie ma wątpliwości, że w praktyce ich atuty wykorzystają głównie zawodowcy.

Apple sprzedaje 2-metrowy przewód Thunderbolt 3 za niecałe 680 złotych, źródło: Apple.

Jak zauważył The Verge, w jednym z wątków na reddicie trwa tymczasem burzliwa dyskusja o uzasadnieniu tak wysokiej ceny i wnioski mogą być zaskakujące – okazuje się, że przwód Apple'a w praktyce nie ma konkurencji, bowiem żaden z alternatywnych produktów na rynku nie oferuje dokładnie takiego samego zestawu cech.

Pozornie identyczne propozycje innych producentów są jednak w praktyce nieco inne. Niektóre przewody nie są plecione (a przez to mogą być mniej wytrzymałe), inne nie obsługują rozdzielczości 4K, a jeszcze inne są po prostu wyraźnie krósze (2-metrowy przewód musi być aktywny). W praktyce zatem, jeśli klient wymaga wszystkich wymienionych cech jednocześnie, musi zdecydować się na przewód Apple'a.

W ramach ciekawostki warto dodać, że opisywany przewód nie jest nowym produktem i nie był nim także w czerwcu – nowością było wówczas wprowadzenie go do indywidualnej sprzedaży. Wcześniej był bowiem dostępny wyłącznie jako element zastawu z monitorem Apple Pro Display XDR.