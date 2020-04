Udostępnij:

W polskim sklepie Apple'a pojawiły się nowe akcesoria do Maca Pro, na które z pewnością ktoś czekał. Od teraz drogi i wydajny, topowy komputer z macOS-em, nie musi już banalnie stać na standardowych nóżkach ze stali nierdzewnej, które można znaleźć w tańszym zestawie. Klienci mogą już osobno zamawiać eleganckie kółka i nóżki – w cenach, które są absurdalne nawet jak na standardy Apple'a.

Jeśli podczas konfigurowania Maca Pro kupujący zdecyduje się na tańszą wersję ze standardowymi nóżkami, od teraz nie ma problemu, by osobno dokupić kółka. Wystarczy wydać 3499 złotych, by cieszyć się wygodnym przesuwaniem Maca Pro po podłodze. Apple oferuje przy tym darmową dostawę, a w zestawie można znaleźć nawet praktyczną przejściówkę klucza imbusowego.

Kółka do Maca Pro w sklepie Apple, źródło: Apple.

Za mniej więcej taką kwotę da się kupić iPhone'a 11. Alternatywnie można zdecydować się nowego iPhone'a SE 64 GB i nadal mieć 1300 złotych reszty w kieszeni, bądź całość wydać na pecet i na przykład w tym przypadku zyskać kompletny komputer z 6-rdzeniowym procesorem Intel Core i5, 16 GB pamięci operacyjnej, grafiką GeForce GTX 1650 SUPER, dwoma dyskami i Windowsem 10.

Jeżeli jednak szczęśliwy posiadacz Maca Pro ma już kółka w obudowie, bo zdecydował się je kupić wraz z komputerem, a teraz myśli o powrocie do zwykłych nóżek – nie ma problemu. W tym przypadku wystarczy wydać tylko 1499 złotych. Darmowa dostawa i przejściówka klucza to bez wątpienia dodatkowe atuty.

Nóżki do Maca Pro w sklepie Apple, źródło: Apple.

Kupując nowego Maca Pro, trzeba się liczyć z ogromnym wydatkiem, który w praktyce można uzasadnić tylko w profesjonalnych zastosowaniach, a i tutaj nie zawsze jest to oczywiste. Na urządzenie trzeba wydać przynajmniej 28 tysięcy złotych, a po doposażeniu go we wszystkie dodatki, które oferuje producent, kwota na rachunku przekroczy ćwierć miliona. Drogie dodatki nie powinny być więc ani zaskoczeniem, ani problemem dla portfela osoby, która decyduje się na taki zakup. Ceny niektórych są jednak niewyobrażalne i trudno je jakkolwiek uzasadnić.