Atari uruchomi sieć hoteli, czyli podróż w konwencji gier wideo

Atari jest znane z tego, że udostępnia prawa do marki innym firmom z branży gier, choćby producentom retro konsol. Niemniej niniejszy przypadek to coś zupełnie nowego. Tym razem przedsiębiorstwo weszło w mariaż przedstawicielami branży budowlanej, by firmować nową sieć hoteli na terenie USA.

Budowa pierwszego obiektu z logo Atari ma ruszyć w połowie 2020 roku w Phoenix, a kolejne na liście są Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose oraz Seattle. Całym przesięwzięciem pokierują dwaj giganci branży deweloperskiej, True North Studio oraz GSD.

Jak czytamy w informacji prasowej, cechą charakterystyczną hoteli Atari będą dedykowane pomieszczenia do gry z użyciem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Niemniej w gruncie rzeczy pozostaną one wierne klasycznym założeniom hotelarstwa, oferując m.in. także sale konferencyjne, przestrzeń roboczą, restauracje, bary, piekarnię, kino czy siłownię.

Wizualizacja hotelu Atari, fot. Materiały prasowe

Według ujawnionych informacji, Atari zarobi na tym przedsięwzięciu 600 tys. dol. płatne z góry, a także 5 proc. z zysków każdej otwartej placówki. Firma liczy przy tym na duże zainteresowanie usługami ze strony organizatorów imprez e-sportowych i im pokrewnych.

Cóż, stateczni biznesmeni w garniturach w otoczeniu stanowisk z Fortnite mogą wyglądać nieco zabawnie, co zauważa The Verge. Niemniej nie ma co ukrywać, że patrząc na uwarunkowania biznesowe, jest w tym jakiś sens. W końcu rynek gier z roku na rok przynosi coraz większe pieniądze, a skoro hotele dedykowane sportowcom od lat nikogo nie szokują, czemu by nie spróbować z e-sportem.