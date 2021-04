Autonomiczny pojazd od Apple? Hyundai zrywa negocjacje

Udostępnij:

Prace nad autonomicznym pojazdem Apple muszą być już w bardziej zaawansowanym stadium, zważywszy na fakt, że głos w temacie zabrał sam Tim Cook, a do tego istnieją informacje o próbie współpracy firmy z Hyundaiem. W wywiadzie udzielonym w podcaście Sway zdradził on swoją opinię na temat tego projektu.

Tim Cook nie pozostawia wątpliwości, że jego zdaniem autonomia jest jego zdaniem podstawową technologią. Jak powiedział on dalej, samochód pod wieloma względami jest robotem, więc autonomiczny samochód to robot. Jest więc wiele rzeczy, które można zrobić dzięki autonomii. Co jednak najważniejsze dla wszystkich fanów tego rodzaju aut, to fakt, że Cook przyznał, że firma bada wewnętrznie wiele tematów, z których wiele nie ujrzy światła dziennego, ale nie znaczy to, że akurat ten też nie. Kiedy jednak został zapytany czy firma prowadzi prace nad samą technologią czy nad całym pojazdem, Cook odmówił komentarza.

Dyrektor Apple powiedział również, że firma uwielbia posiadać podstawową technologię. Jego zdaniem w technologii cała magia znajduje się w punktach przecięcia pomiędzy integracją sprzętu, oprogramowaniem, a usługami. Dodatkowo, wyraził on uznanie dla Tesli Elona Muska, która utrzymuje pozycję lidera w branży autonomicznych samochodów. Biorąc pod uwagę obie te wypowiedzi, autonomiczny samochód od Apple byłby doskonałym projektem, w którym przecinają się wszystkie wymienione przez Cooka kwestie.

O ile sam wywiad nie mówi może zbyt wiele na temat nowego pojazdu, to jednak daje on pewne podstawy by sądzić, że jest on kwestią przyszłości bliższej niż dalszej. Należy również pamiętać, że niedawno CNBC poinformowało o umowie pomiędzy Apple a Hyundaiem. Miała ona na celu produkcję autonomicznego pojazdu elektrycznego marki Apple w montowni Kia w West Point w stanie Georgia. Jak jednak informuje CNBC, Hyundai wycofał się z tego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę coraz śmielsze wypowiedzi Tima Cooka oraz ostatnie wydarzenia, można więc zakładać, że Apple ma już pewne projekty na swój własny pojazd. Trudno jednak powiedzieć, czy jest na etapie dopracowywania bądź też jest gotowe na jego wyprodukowanie. Próba zawiązania współpracy z Hyundaiem sugeruje, że jednak to drugie, jednak nie mając danych o tym dlaczego producent samochodów postanowił się z niego wycofać, trudno powiedzieć cokolwiek jednoznacznie.