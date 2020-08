Awaria serwerów w budynku TVP. Stacja może mieć problemy z emisją

Udostępnij:

Kiedy w TVP włączono zasilanie po awarii, która miała miejsce u dostawcy prądu, nie wytrzymały zabezpieczenia i spaliły się serwery emisyjne, gdzie wgrane są programy – pisze Onet. Według przedstawionego raportu, bieżące problemy dotyczą przede wszystkim działania stron internetowych tvp.pl oraz tvp.info, ale zagrożona jest ponoć też emisja.

– W jednej chwili cała sieć administracyjna siadła. Komputery nagle nam się wyłączyły – mówi anonimowy pracownik państwowej telewizji, cytowany przez źródło.

Do zdarzenia doszło w głównym budynku TVP, czyli w Warszawie na ulicy Woronicza. Jak możemy się dowiedzieć, stacja wykorzystuje w swojej infrastrukturze tzw. serwery emisyjne, które automatyzują proces nadawania materiału, minimalizując jednocześnie koszty poprzez wyeliminowanie nośników optycznych czy taśmowych.

Serwer emisyjny to de facto wysokowydajny komputer, zgrywający i konwertujący materiały ze wszystkich źródeł. Ponadto, pozwala m.in. na automatyczne nałożenie reklam.

Emisja manualna wciąż jest możliwa, ale z całą pewnością stanowi duży problem logistyczny dla nieprzyzwyczajonego do takiego formatu pracy zespołu. Jak słusznie zauważa Onet, może to doprowadzić do komplikacji choćby przy koordynacji bloków reklamowych.

Przy czym spodziewane problemy dotyczą nie tylko kanałów ogólnopolskich, ale także oddziałów lokalnych. Do tego dochodzi jeszcze wątek serwisów internetowych TVP, a także usługi VOD. W piątek późnym wieczorem wszystkie funkcjonowały niepoprawnie. Albo zwracając komunikat z błędem, albo nie ładując przynajmniej części zasobów.