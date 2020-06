BLIK otworzył sklep internetowy. Sprzedaje m.in. kubki, koszulki i bluzy

Udostępnij:

Firma odpowiadająca za system płatności BLIK znalazła nowe źródło dochodu, a jest nim własny sklep internetowy prowadzony na platformie CupSell. Operator zdecydował się uruchomić sprzedaż akcesoriów z logo BLIK-a i krótkimi frazami nawiązującymi do wykonywania różnego rodzaju płatności. W sklepie można znaleźć między innymi koszulki i bluzy.

Najtańszy gadżet w ofercie to kubek, za który trzeba zapłacić 39 złotych. Niewiele drożej wyceniono koszulki (damskie lub męskie) i ekologiczne torby na zakupy – w obydwu przypadkach wystarczy niecałe 50 złotych. Bluzy kosztują około 90 lub 100 złotych w zależności od modelu. Wszystkie produkty są dostępne w licznych wzorach, w tym z ciekawymi grafikami odpowiadającymi wszystkim znakom zodiaku.

W internecie można kupi gadżety z logo BLIK-a, fot. Oskar Ziomek / sklep BLIK.

Wzory są nietypowe i na różne sprytne sposoby nawiązują do BLIK-a. Interesująca wydaje się na przykład bluza z nadrukowaną słownikową definicją słowa banknot, w której wyróżniono niektóre litery tak, by tworzyły właśnie słowo BLIK. Inny przykład to rozpinana bluza z nadrukowanym hasłem blik me baby one more time, które nawiązuje do znanej piosenki. Wszystkie propozycje można samodzielnie obejrzeć w sklepie BLIK-a.

BLIK szybko zyskuje na popularności i pozwala na wykonywanie szybkich płatności w internecie oraz sklepach stacjonarnych. Będąc użytkownikiem tej metody warto jednak mieć się na baczności, bo często bywa wykorzystywana przez atakujących. Całkiem niedawno Lubuska Policja aresztowała kilka osób, które metodą "na BLIK-a" wyłudzały pieniądze co najmniej od kilkunastu miesięcy, podszywając się pod użytkowników Facebooka i udając znajomych swoich ofiar.