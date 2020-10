Badacze rozwiali wątpliwości. Te komunikatory są najbardziej szkodliwe dla telefonu

Udostępnij:

Duet badaczy, Talal Haj Bakry oraz Tommy Mysk, właśnie opublikował raport dotyczący aplikacji społecznościowych i komunikatorów. Wspólnymi siłami ustalili, w których z nich może dojść do wycieku danych, które pobierają znaczne ilości danych oraz które stanowią duże obciążenie dla baterii. Zrobili to w kontekście funkcji generowania podglądu linków, która jak się okazuje - może być bardziej problematyczna, niż się wydaje.

Problem wielu komunikatorów - podgląd linków

Trudno stworzyć komunikator idealny. Wiele przydatnych z pozoru funkcji może powodować różnego rodzaju problemy. Dla przykładu wyświetlanie podglądu linków może prowadzić do większego zużycia danych, baterii, a nawet doprowadzić do tego, że utracą one szyfrowanie w konwersacjach, które powinny być szyfrowane (metodą end-to-end).

Jak do tego dochodzi? Aplikacja używa rozwiązania typu proxy, które odwiedza witrynę i przegląda jej zawartość. I właśnie wtedy, gdy proxy wraca do użytkownika z widokiem miniaturki, może być on podatny na atak, a nawet pobrać złośliwe oprogramowanie. W wyniku tego aplikacja może potem być niestabilna, drenować nam baterię albo działać z ograniczoną przepustowością.

Najgorsze pod tym względem okazały się komunikatory Facebooka, a więc Messenger i Instagram, jak również LinkedIn oraz Line.

fot. Talal Haj Bakry and Tommy Mysk

Inny problem to powiązany z podglądem linków to kopiowanie plików w całości przez komunikator, nawet jeśli plik waży kilka gigabajtów. Powoduje to nadmierne użycie transferu, nawet jeśli narzucimy na aplikację ograniczenia. Na Messengerze czy Instagramie tworzenie podglądu linków jest automatyczne i odbywa się po stronie serwerów Facebooka. Może to doprowadzać do przeciążeń i utrudnień w funkcjonowaniu.

Cały raport jest bardzo obszerny i stanowi fascynujące studium komunikatorów i innych narzędzi społecznościowych.

Jak się jednak okazuje, istnieją aplikacje, które robią te i wiele innych rzeczy dobrze. Są to między innymi Signal, Threema, TikTok i WeChat. Wszystkie z nich domyślnie nie generują podglądu linków i nie wykonują żadnych na nim operacji za nas póki my sami nie klikniemy w łącze.

