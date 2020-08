Białoruś: przypadki systematycznego odcinania internetu w dniu wyborów

9 sierpnia 2020 r. pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że na Białorusi doszło do poważnego ograniczenia w dostępie do internetu w dniu wyborów prezydenckich.

To nie pierwszy raz, gdy kraj dyktatorski posunął się do tak skrajnego kroku, aby uniemożliwić obywatelom kontakt ze światem zewnętrznym. Tak było wcześniej m.in. w roku 2011 w Egipcie, a także pięć lat później w 11 kurdyjskich miastach w Turcji (6 mln osób), a także w Sudanie w 2019 r.

Warto zaznaczyć, że na Białorusi w dniu wyborów prezydenckich doszło do brutalnych pacyfikacji ze strony milicji, które odbiły się szerokim echem po świecie i zostały mocno skrytykowane .

Jak ustalił portal NetBlocks, 9 sierpnia 2020 r. na Białorusi doszło do istotnego utrudnienia w dostępie do internetu - zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego. Netblocks zaobserwowało aż 50-procentowy spadek łączności, który z czasem jeszcze powiększał się.

Pierwsze, bo już od północy, legły serwery DNS. Są one czymś na kształt "książki telefonicznej internetu" (cyt. za Cloudflare), czyli łączą przeglądarki ze stronami internetowymi.

ICYMI: #Belarus is in the midst of nation-scale internet disruption affecting fixed-line and cellular operators; chart shows progressive disconnection of various online platforms, with public DNS services first to go from midnight, then social media 📉



📰 https://t.co/JcBhvhgVcR pic.twitter.com/DfPOM87yOK