Chcesz doładować telefon? Uważaj na fałszywe strony PayU

Bezpieczeństwo w internecie jest obecnie bardzo ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o dane osobowe i finansowe użytkowników. W ostatnim czasie pojawiło się wiele fałszywych stron internetowych, które podszywają się pod popularne firmy i serwisy internetowe. Jednym z najczęstszych celów ataków cyberprzestępców są strony internetowe służące do płatności online. Tym razem oszuści podszywają się pod platformę płatności PayU.

PayU to polska firma, która specjalizuje się w płatnościach online. Jest to bardzo popularna usługa, która umożliwia dokonywanie bezpiecznych i szybkich płatności internetowych. Niestety, jak każda popularna firma, PayU staje się także celem ataków cyberprzestępców. Ostatnio pojawiło się wiele fałszywych stron internetowych, które podszywają się pod PayU.

Oszuści tworzą fałszywe strony internetowe, które wyglądają bardzo podobnie do oryginalnej strony PayU. Na takiej fałszywej witrynie przestępcy oferują użytkownikom możliwość rzekomego doładowania telefonu. W rzeczywistości jednak oszuści wykorzystują tę sytuację do wyłudzenia danych do kart płatniczych użytkowników.