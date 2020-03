Bill Gates o koronawirusie: "Potrzebujemy szczepionki". Przekazał 100 mln dol. na walkę z pandemią

Udostępnij:

Bill Gates zorganizował AMA Reddit, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące COVID-19. Użytkownicy zadali mu ponad 10 tys. pytań, które dotyczyły m.in. tego kiedy wszystko wróci do normalności. Czy i tym razem przypuszczenia Gatesa okażą się prawdziwe?

Współzałożyciel Microsoftu o swoich zamierzeniach poinformował na Twitterze. Zapowiedział, że będzie odpowiadał na pytania dotyczące COVID-19. Wszyscy chętni mogli pytać Gatesa o sprawy związane z pandemią. W AMA Reddit uczestniczyli też dr Trevor Mundel, prezes fundacji Gatesów i główny doradca naukowy Gatesa, dr Niranjan Bose.

Bill Gates o końcu pandemii koronawirusa

Jedno z częściej pojawiających się pytań dotyczyło końca pandemii. Bill Gates uzależnia go od czasu pojawienia się skutecznej szczepionki. "Aby zmniejszyć liczbę chorujących na świecie, potrzebujemy szczepionki. Wiele bogatych krajów będzie w stanie utrzymać niewielką liczbę zachorowań (w tym USA), jeśli podejmą właściwe działania, ale krajom rozwijającym się będzie trudno zatrzymać rozprzestrzenianie się, dlatego szczepionka ma kluczowe znaczenie. Grupa o nazwie GAVI pomaga kupować szczepionki dla krajów rozwijających się i ona odegra kluczową rolę, kiedy będziemy produkować szczepionki" – napisał miliarder.

Użytkownicy byli również zainteresowani opinią Gatesa na temat tego, ile osób może zostać zakażonych tak szybko rozprzestrzeniającym się wirusem. Jego zdaniem szacunki są różne dla poszczególnych państw. Tajwan, Hongkong i Singapur działały szybko i w ich przypadku będzie niewiele nowych zakażeń. Nawet Chiny utrzymają niską liczbę nowych zakażeń. Największy problem będzie dotyczył biednych krajów, gdzie trudno o zachowanie dystansu. Ludzie mieszkają blisko siebie i muszą pracować, by przetrwać.

Oczywiście nie obyło się bez pytania o sposób, w jaki fundacja Gates Health pomaga w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Gates wyjaśnił, że fundacja współpracuje ze wszystkimi grupami, które zajmują się diagnostyką, leczeniem i szczepionkami. Chce mieć pewność, że wszystkie państwa będą miały właściwy dostęp do tych narzędzi. Dodatkowo miliarder wspomniał o 100 mln dolarów, które fundacja przekazała na walkę z COVID-19.

Jedne z ciekawszych pytań dotyczyło tego, co martwi Gatesa, a co naprawa go optymizmem w obecnym czasie kryzysu.

"Obecna faza ma wiele przypadków w bogatych krajach. Dzięki właściwym działaniom, w tym testom i dystansowi społecznemu (które nazywam "zamknięciem") w ciągu 2-3 miesięcy bogate kraje powinny uniknąć wysokiego poziomu zakażeń. Martwię się o wszystkie straty gospodarcze, ale będzie jeszcze gorzej, jeśli wpłynie to na państwa rozwijające się, które nie mogą stosować dystansu społecznego, w taki sam sposób jak kraje bogate i których możliwości leczenia są znacznie gorsze" – napisał Gates.

Wszystkie pytania, na które odpowiedział Bill Gates można znaleźć tutaj.