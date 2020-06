Cena PlayStation 5 może zostać ujawniona dziś wieczorem. Plotka: brytyjski Amazon już ją poznał

Udostępnij:

A przynajmniej na to wskazuje obrazek, który krąży po sieci. To plotka, do której trzeba podejść ze sporym dystansem. Oferta, o ile w ogóle była, z brytyjskiego Amazona już wyleciała. Jedynym dowodem jest zdjęcie, które ktoś zdołał wykonać. Albo sfabrykować, jeśli będziemy podejrzliwi.

Według wycieku za PlayStation 5 w wersji z dyskiem 2TB trzeba będzie zapłacić 599 funtów. W przeliczeniu na złotówki to niecałe 3 tys. zł. Nie należy jednak spodziewać się, że nawet gdyby taka cena była prawdą, to na polskim rynku obowiązywałby przelicznik 1:1.

Co sprawia, że plotkę niekoniecznie trzeba wyrzuć do kosza? Fakt, że dziś wieczorem odbędzie się pokaz gier na PlayStation 5. Można liczyć na to, że Sony od 22.00 skupi się nie tylko na nadchodzących produkcjach, ale powie też coś więcej na temat samej konsoli. Na przykład ujawni jej cenę.

Oczywiście niewykluczone, że autor rzekomego przecieku doskonale zdaje sobie sprawę i wie, że pokaz uwiarygadnia jego żart.

Nawet jeśli, to akcja mimo wszystko jest bardziej przemyślana niż oferta polskiego sklepu, który… wcale nie był polskim sklepem. Wcześniej cena PS5 też pojawiała się w sieci, ale to ta z powyższego obrazka wydaje się być bardziej prawdopodobna.