Chiny prezentują dwa nowe procesory do PC. Ponoć są porównywalne do późnych AMD FX

Chińska firma Loongson zaprezentowała dwa modele procesorów do desktopów i serwerów dla małych firm. Według deklaracji producenta, osiągają one wydajność na poziomie układów AMD Excavator, czyli późnych FX-ów.

Loongson 3A4000 oraz 3B4000, bo tak właściwie nazywają się nowe procesory, bezapelacyjnie nie należą do konstrukcji wyjątkowo innowacyjnych. Mimo wszystko są warte uwagi, gdyż – jak twierdzi dyrektor generalny Loongson, Hu Weiwu – to produkty w 100 proc. chińskie, nie wykorzystujące żadnej(!) dzierżawionej własności intelektualnej.

Procesory bazują na autorskiej mikroarchitekturze GS464V, która to z kolei stanowi implementację modelu programowego MIPS64. Tak jakby. W praktyce pewna część instrukcji nie pokrywa się ze wzorcem, ponieważ amerykańskie MIPS Technologies ma do nich prawa patentowe.

Czipy są wytwarzane w procesie litograficznym klasy 28 nm, czyli zdecydowanie bez rewolucji

Konkretniej, chodzi tu o proces 28 nm FD-SOI i zakłady STMicroelectronics. Technologię tę na skalę przemysłową stosowano już w 2011 roku w Radeonie HD 7970, więc nie jest niczym nowym, ale za to gwarantuje wysoki uzysk, a co za tym idzie niskie koszty produkcji. Wiemy też, że rdzeń krzemowy montowany jest w obudowie typu BGA z 1211 polami sygnałowymi.

Oba procesory mają po cztery fizyczne rdzenie i 8 MB pamięci podręcznej L3, a ponadto kontroler pamięci operacyjnej DDR4-2400 oraz konfigurowalną częstotliwość taktowania. To ostatnie rozwiązanie gwarantuje im pewną elastyczność. Jak podaje producent, model 3A4000 może wymagać 30, 40 lub 50 W mocy odpowiednio przy 1,5, 1,8 lub 2,0 GHz. W rezultacie nadaje się do zastosowania zarówno w laptopach, jak i komputerach stacjonarnych.

Sprzętowe szyfrowanie i zabezpieczenia przed atakami kanałem bocznym

Co nawet ciekawsze, oba układy gwarantują rzekomo pełną odporność na ataki kanałem bocznym, takie jak Spectre czy Meltdown. Oferują do tego sprzętowy koprocesor szyfrujący, wspierający m.in. algorytmy MD5, AES oraz SHA. Producent twierdzi, że korzysta z całkowicie sprawdzonego łańcucha dostaw, kusząc urzędy państwowe i lokalnych przedsiębiorców.

Model 3B4000, anonsowany jako przystosowany do środowisk serwerowych, ma do tego obsługę pamięci ECC oraz możliwość pracy w konfiguracjach wieloprocesorowych.

A co z x86? – zapytacie. Odpowiedź brzmi: emulacja

Tak, zgodność z wiodącym w pecetach modelem programowym x86 ma być uzyskiwana dzięki emulacji, w specjalnie przystosowanej dystrybucji Linuksa. Niestety, na jej temat nie wiadomo niczego więcej. Za to Loongson już teraz zdradza plany na przyszłość.

Jak możemy się dowiedzieć, na rok 2020 planuje dwa kolejne procesory. Tym razem w procesie litograficznym klasy 12 nm, o taktowaniu co najmniej 2,5 GHz. Jeden to czterordzeniowy 3A5000 do zastosowań domowych, a drugi – 16-rdzeniowy 3C5000 do serwerów.