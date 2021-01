Cyberpunk 2077 Patch 1.1 wydany, czyli oto jest pierwsza z dużych łatek

Jak CD Projekt Red zapowiadał, tak zrobił. W nocy z piątku na sobotę do sieci trafiła pierwsza z tzw. dużych łatek dla Cyberpunka 2077.

Patch 1.1, jak oznaczono łatkę, to pierwszy kamień milowy w procesie porządkowania znanego już chyba wszystkim rozgardiaszu. Przypomnijmy, drugim takim zwrotem ma być Patch 1.2, datowany na końcówkę lutego, a w międzyczasie twórcy obiecują szereg mniejszych poprawek.

Lista zmian obejmuje poprawki zarówno na poziomie silnika, jak i samych mechanik gry, i dotyczy wszystkich możliwych platform, a więc pecetów, konsol i Stadii.

Patch 1.1 is out on PC, consoles and Stadia!



In this update, which lays the groundwork for the upcoming patches, we focused on various stability improvements and bugfixes.



List of changes: https://t.co/NlSEKjsax7 pic.twitter.com/WjLcD0SaZk