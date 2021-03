Czy szczoteczka rzeczywiście jest super smart – Oclean Xpro Elite Super Smart

Udostępnij:

O autorze mgruszczynski

Partnerem materiału jest Oclean.

Szczoteczki soniczne przebojem zdobywają rynek. Ze względu na unikatową konstrukcję i metodę czyszczenia zębów i dziąseł są wygodniejsze i bardziej efektywne niż zwykłe szczoteczki elektryczne (o tradycyjnych nie wspominając). Różnica pomiędzy szczoteczką elektryczną a soniczną polega przede wszystkim na prędkości ruchów główki (porusza się nawet 5 razy szybciej) oraz rodzaju ruchów (szczoteczka elektryczna zwyczajnie obraca główką, podczas gdy soniczna wykonuje specjalne ruchy pulsacyjno – wymiatające). Niektórzy producenci pracę szczoteczki sonicznej wspierają za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne. Tak jak w przypadku Oclean, który cały system zbudowany wokół swoich produktów reklamuje jako inteligentnego asystenta ds. higieny jamy ustnej. Czy flagowy model, szczoteczka, rzeczywiście jest super?

Szczoteczka i telefon

Nie sposób testować modelu Xpro Elite Super Smart w oderwaniu od dedykowanej aplikacji, którą znajdziemy w GooglePlay i AppStore. Aby w pełni wykorzystać możliwości szczoteczki, należy zestroić ją z aplikacją (urządzenia komunikują się za pomocą Bluetooth). Pierwsza moja wątpliwość dotyczyła samego faktu współpracy telefonu i szczoteczki, czy nie będzie to przypadkiem przerost formy nad treścią. I okazuje się, że absolutnie nie.

Samo parowanie urządzeń zajmuje dosłownie sekundy. Przy dodawaniu nowego urządzenia pierwszym, czym użytkownik musi się zająć, jest wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej stanu swojego uzębienia oraz wpływających na jamę ustną nawyków – ekspozycja na dym tytoniowy, herbatę, kawę czy wino. Następnie, porównując do wyświetlonej na urządzeniu skali, należy określić kolor zębów. Aplikacja po analizie wprowadzonych danych zaproponuje najodpowiedniejszy z predefiniowanych programów. Po jego akceptacji – bądź wyborze innego – można korzystać! Całość – instalacja aplikacji, parowanie, ankieta – zajęła nie więcej niż 2 minuty.

Warto dodać, że zaproponowany program można modyfikować według własnych upodobań w dowolnym momencie – do wyboru mamy kilka różnych opcji z bardzo jasnymi opisami (dla kogo są rekomendowane), możemy stworzyć również własny program. Każdy z programów jest szczegółowo opisany – jak i przez ile czasu należy szczotkować daną część jamy ustnej. Szczoteczkę możemy zaprogramować, by delikatną wibracją dała nam znać, że czas przejść do następnego punktu.

Aplikacja zajmuje się nie tylko ustawieniem odpowiedniego programu. Rozbudowany moduł analityczny pokazuje statystyki zarówno zbiorcze (z danego miesiąca), jak i dotyczące każdego szczotkowania osobno. Niezwykle użytecznym elementem są porady wyświetlane przy analizie każdego mycia zębów – indeks punktowy jasno pokazuje nam realizację celów, a podpowiedzi pokazują, na które elementy procesu szczotkowania warto zwrócić uwagę.

Dodatkowym elementem jest baza wiedzy – dostęp z poziomu aplikacji do artykułów i porad dotyczących higieny jamy ustnej, szczotkowania zębów, dbania o dziąsła, korzystania z nici dentystycznych i wielu więcej.

Korzystanie ze szczoteczki

Sama szczoteczka jest lekka, dobrze leży w dłoni, a dzięki specjalnej powierzchni – w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych modeli – nie ślizga się nawet w przypadku zamoczenia.

Wygodny uchwyt magnesowy, przyklejany do ściany, bardzo dobrze trzyma urządzenie (magnes na tyle silny, że nie ma ryzyka odpadnięcia) – łatwo zamontować uchwyt w dogodnym miejscu. Osobny uchwyt z wbudowaną ładowarką pozwala na trzymanie szczoteczki np. na półce. I tu bardzo mocny punkt – ładowarka jest indukcyjna (ładowanie baterii od zera do pełna zajęło mi niecałe 3,5 h). Żadnych problemów z „wpasowaniem” szczoteczki w otwór, przekręcania i czyszczenia spodu by zewrzeć styki i prąd mógł płynąć – przypadłości znanych z innych modeli szczoteczek sonicznych.

Szczoteczka posiada dotykowy ekranik, za pomocą którego – niezależnie od aplikacji – możemy kontrolować program, szybkość i czas szczotkowania. Ekranik jest mały, ale bardzo czytelny i dobrze reaguje na dotyk (przesuwanie góra-dół), nawet przy mokrych palcach. Całość jest oczywiście wodoodporna.

Podczas samego szczotkowania charakterystyczny dźwięk szczoteczki sonicznej, całkowicie różny od elektrycznej, zupełnie nie przeszkadza. Producent podaje, że urządzenie dzięki specjalnej konstrukcji bezszczotkowego silniczka generuje nie więcej niż 45 dB; poziom hałasu mniej więcej w spokojnym mieszkaniu. Chociaż nie posiadam decybelomierza, nie mam powodów by wątpić w podane wartości. Ta szczoteczka jest zwyczajnie cicha, najcichsza z tych, z których dotąd korzystałem.

W modelu Xpro Elite Super Smart poprawiono również prędkość – główka wykonuje do 42000 ruchów na minutę. W codziennym użytkowaniu nie jest to odczuwalne, natomiast ma znaczenie w kontekście realizacji celu np. wybielanie. Włosie (każda nić osobno) w specjalnym kształcie wykonano z powleczonego jedwabiem tworzywa. Wydaje się dość sztywne, jednak delikatne zarazem – nie podrażnia dziąseł.

Jedną z interesujących funkcji szczoteczki Oclean Xpro Elite Super Smart, która nie jest podkreślana jakoś szczególnie mocno, jest system monitorowania szczotkowania – po to, by zebrane dane posłużyły do wspomnianych wcześniej rekomendacji dotyczących szczotkowania. Jest to funkcjonalność znana również z innych szczoteczek sonicznych wspieranych aplikacjami, natomiast Xpro Elite Super Smart jest pierwszą, której w testach nie udało mi się oszukać. Sześcioosiowy żyroskop i automatyczne zbieranie danych 1500 razy na minutę działają nadspodziewanie dobrze – podczas testów przykładałem szczoteczkę do dłoni i paznokci, symulując szczotkowanie, po czym system poinformował mnie, że mój wynik punktowy za dane mycie wyniósł zero.

Producent chwali również ten konkretny model za czujnik nacisku, zapobiegający przyłożeniu zbyt dużej siły (co jest niebezpieczne dla szkliwa i może podrażniać dziąsła). W przypadku szerokiej gamy konkurencyjnych szczoteczek, zbyt duży nacisk wywołuje po prostu ostrzeżenie, zazwyczaj błyskanie diody. W Xpro Elite szczoteczka automatycznie dostosowuje prędkość ruchów do przykładanej siły – zwalniając ruchy chroni szkliwo i dziąsła przed podrażnieniami. Sprawdziłem to w różnych pozycjach szczoteczki – górne zęby, dolne, przednie, a także dziąsła – i za każdym razem działa bezbłędnie.

Bateria o pojemności 800mAh zapewnia – według danych fabrycznych - działanie urządzenia nawet do 35 dni na jednym pełnym ładowaniu – i znów nie mam powodów, by nie wierzyć producentowi. Mimo niezwykle intensywnych testów i eksploatacji znacznie przekraczającej codzienne korzystanie ze szczoteczki nie udało mi się wyczerpać akumulatora.

Podsumowanie

Bez wahania wskazuję Oclean Xpro Elite Super Smart jako najlepszą szczoteczkę soniczną, z której miałem okazję korzystać. Samemu urządzeniu nie można nic zarzucić, pozbawione jest wad charakterystycznych dla niektórych konkurencyjnych modeli, a we współpracy z dedykowaną aplikacją sprawdza się lepiej niż dobrze. Z czystym sumieniem mogę polecić ten model zarówno osobom, które poszukują swojej pierwszej szczoteczki sonicznej, jak i tym, którzy rozczarowani pozycjami dostępnymi na rynku szukają alternatywy. Ta szczoteczka naprawdę jest super smart – produkt oceniony na 6.

Światowa premiera szczoteczki Oclean Xpro Elite Super Smart będzie miała miejsce już 29 marca 2021 roku. Z tej okazji w dniach 29.03 – 20.04 dla kupujących za pośrednictwem AliExpress producent przygotował szereg niespodzianek i promocji:

W dniach 29 marca (od godziny 8:00) – 6 kwietnia (do godziny 7:59) pięcioro losowo wybranych kupujących otrzyma swoje szczoteczki całkowicie za darmo. Ponadto w tym przedziale czasowym wszyscy kupujący otrzymają darmową przesyłkę oraz dwie dodatkowe wymienne główki szczoteczki wraz z case’m podróżniczym. Pierwszych 100 zamówień zostanie wzbogaconych także o darmowy odkażacz. Jeśli wybierzemy się na większe zakupy i nasz koszyk przekroczy 800$, w prezencie otrzymamy elektryczną hulajnogę Xiaomi 1S wartą 379$.

W dniach 6 kwietnia (od godziny 8:00) – 20 kwietnia (do godziny 8:00) promocji ciąg dalszy. Wszyscy kupujący otrzymają dwie wymienne główki, a dodatkowo odpowiednio ośmiu szczęśliwców każdego dnia (w dniach 6.04 – 10.04) i pięciu (w dniach 11.04 – 20.04) otrzyma swoje szczoteczki za darmo. Jeśli koszyk zakupowy przekroczy wartość 600$, w prezencie otrzymamy smartfon Xiaomi M3 4+128GB o wartości 169$.

Nic, tylko logować się na zakupy!

Partnerem materiału jest Oclean.