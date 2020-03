Filmy i seriale online — za darmo i legalnie

Z powodu koronawirusa przebywamy teraz w domowym zaciszu, mając więcej czasu na nadrobienie zaległości kulturalnych. W związku z tym postanowiłem stworzyć listę z darmowymi filmami i serialami, które można obejrzeć całkowicie legalnie. W jej poczet wchodzi oferta kilka bardzo znanych serwisów VoD, dając możlwość bezpłatnego obejrzenia kilka tysięcy filmów oraz kilkaset seriali. Ich zróżnicowany poziom gatunkowy i artystyczny jest godny polecania każdej osobie lubiącej seanse filmowe i serialowe.

Vod.pl - Filmy za darmo online!

Na dobry początek przedstawiam ofertę znanego i lubianego serwisu VoD. „Filmy za darmo online!” oferują użytkownikom blisko pół tysiąca pozycji filmowych, a ich baza jest ciągle powiększana i aktualizowana. Paleta filmów zawartych w tej ofercie urzeka swoim urozmaiceniem, świetne łącząc w sobie elementy klasyki i awangardy filmowej. Jest tutaj mnóstwo kultowych polskich filmów ze studia KADR i ambitnych zagranicznych obrazów pokazywanych tylko w kinach studyjnych. Ceniącym nietuzinkowe kino zagraniczne polecam zwłaszcza takie filmy jak: To tylko wiatr, W pół drogi, Babycall, Samotność liczb pierwszych, Dom na weekend, Ave, Matterhorn, Łono, Kret, Święta góra, Pozycja dziecka i Chatroom. Można tutaj zresztą obejrzeć dziesiątki innych filmów nagradzanych na najważniejszych festiwalach filmowych w kraju i za granicą. Zważając na to bogactwo wyboru i bardzo dobrą jakość odbioru darmowa oferta VoD-a jest godna polecenia każdemu film-maniakowi. LINK DO OFERTY.

Vod.pl - darmowe seriale



VOD.pl umożliwia także darmowy dostęp do wielu świetnych seriali pokazywanych na Player i Ipla. Ich zestaw nie dość, że jest odpowiednio dobrany, to trzyma najwyższą jakość emisji, dając możliwość obejrzenia takich serialowych hitów jak choćby: Dlaczego ja?, Chyłka, Pod powierzchnią, Foritude, Pułapka, Most nad Sundem, Zaraza czy Diagnoza. Cóż legalnie lepszej oferty serialowej w internecie nie znajdziecie. Wszystkim VOD-maniakom przy okazji chciałbym polecić również darmową kolekcję współczesnych polskich spektakli teatralnych. Naprawdę jest co oglądać! LINK DO OFERTY.

VOD.tvp.pl

Vod.tvp.pl uraczył nas zaś sporą liczbą polskich filmów i seriali dla dorosłych i dzieci. Filmy dzielą się nań na: „Lekcja historii”, „Kulturalny rok szkolny”, „Lekcja na ekranie” i „To się nie nudzi – oglądaj teraz!”. A do najciekawszych z nich można zaliczyć świetnie biografie filmowe tj. „Amy”, „Wojaczek” czy „Papusza”. Fani seriali emitowanych na TVP na pewno zaciekawiają się natomiast sekcją „Wybierz Antenę” oferującą możliwość obejrzenia odcinków takich hitów jak: „Ranczo”, „Czterdziestolatek”, „Domisie” czy zrekonstruowanej cyfrowo „Lalki”. LINK DO SERWISU.

Kino Świat VOD - YouTube

Propozycja tego kanału YouTube powinna zaciekawić fanów dobrych filmów i seriali zagranicznych. Na tym kanale szczególnie oferta pozycji serialowych prezentuje się okazale. Co najlepiej potwierdza możliwość obejrzenia wszystkich odcinków takich hitowych seriali jak: Republika Doyle'ów, Służby wywiadu, Syberia, Szalone życie Heinekena, Droga Zbrodni, Amber, Driver, Oskarżeni czy Herb piratów. Kilkadziesiąt pozycji filmowych na czele z Perfekcjonistą, Śnieżką i Księciem nie z tej bajki, również jest warta obejrzenia. LINK DO OFERTY.

Studio filmowe TOR - YouTube

Animatorzy cyfrowo zrekonstruowanej klasyki polskiego kina zachwycą się filmami na youtube'owym kanale Studio Filmowe TOR. W ofercie kanału znajdziemy klasyczne już filmy tej zacnej wytworni z lat 80 i 90, ale jest też kilka współczesnych tytułów z topowym „Boiskiem bezdomnym” na czele. Wszystkie te filmy pokazywane są w jakości HD i większość z nich ma wysokie noty na Filmwebie. LINK DO OFERTY.

Ipla

Ipla bezpłatnie oferuje dostęp do kilkuset filmów, które dzielą się na jedenaście działów: Akcja / Biograficzny / Dokument / Dramat / Familijny / Fantastyka / Komedia / Muzyczny / Obyczajowy / Przygodowy / Romans. Są one podzielone alfabetycznie oraz na ostatnio dodane i najpopularniejsze. Można je poszukiwać według: kraju produkcji, typu ścieżki dźwiękowej, nazwiska reżysera, kompozytora muzyki i roku produkcji. Większość z nich to kultowe polskie filmy ze studia KADR z czasów PRL. Obejrzenie ich dla starszych będzie sentymentalnym powrotem do przeszłości, a dla młodszych eksperymentatorskim odkrywaniem czegoś, co jest im z autopsji nieznane. LINK DO OFERTY.

Player

Również Player oferuje możliwość darmowego obejrzenia filmów i seriali, ale wymagane jest do tego założenie konta. Oferta tej platformy nie jest zbyt obfita, jednak po „zahaczeniu” opcji „Dostępne dla Ciebie” można uzyskać dostęp do naprawdę świetnych filmów jak choćby: „Aż poleje się krew”, „Aż po grób”, „Laura” czy „Źródło nadziei”. Player bezpłatnie daje też możliwość obejrzenia różnych seriali pokazywanych w TVN-ie. Dużo tego nie ma, aczkolwiek lepszy rydz niż nic. Warto też zaznaczyć, oferta darmowa regularnie się zmienia to dobrze ją co jakiś czas monitorować. LINK DO SERWISU.

CDA

CDA od lat jest hegemonem w udostępnianiu darmowych filmów i seriali online w Polsce. Jednakże serwis ten ma nie najlepszą reputację, ponieważ wstawiane są na nim przez użytkowników również pirackie produkcje. Serwis od kilku lat jednak coraz bardziej walczy ze swym pirackim emploi i robi to z coraz lepszym skutkiem, bo coraz więcej takich nielegalnych materiałów jest kasowana. Ja natomiast skupię się tutaj na w pełni legalnej kolekcji ponad 600 hitów kinowych, które można obejrzeć w bardzo dobrej jakości Full HD. Ta kolekcja cenionych w kraju i za granicą filmów została przez CDA sprezentowana użytkownikom w 2018 r. i sukcesywnie jest aktualizowana. Żeby obejrzeć każdy z tych filmów, przed jego emisją trzeba odczekać ok. 20 sekund na reklamę, ale z racji atrakcyjności tej oferty nie powinno to stanowić dla nikogo problemu. LINK DO OFERTY.

Pirackie serwisy VoD kuszą ale nie są bezpieczne w używaniu

Jak wiadomo w sporządzaniu tej listy, pominąłem pirackie serwisy VoD. Ale tutaj nie chodzi tylko o względy etyczne, ale też o bezpieczeństwo użytkowników, ponieważ serwisy te w większości są „niezabezpieczone” i kierują na podejrzane serwery. Zgodnie z tymi wytycznymi, zrezygnowałem z przedstawienia w wieku kultowych w internetowym podziemiu stron. Owszem ofertę materiałów mają bogatą, lecz oprócz tego, że korzystanie z nich łamie prawa autorskie to nie są w 100% bezpieczne w użytkowaniu. Dlatego też korzystanie z nich bez odpowiedniego programu antywirusowego grozi awarią komputera. Zatem na dłuższą metę korzystanie z nich nie jest warte zachodu.

Postscriptum

Fakty są takie, że darmowo i w 100% legalnie nie da się wszystkich pozycji filmowych i serialowych obejrzeć. Jednak w przedstawionej tutaj ofercie serwisów VoD i kanałów YouTube naprawdę można znaleźć dużo wartościowych pozycji. Myślę też, że ten poradnik będzie stanowił dla wielu użytkowników wartościowy dodatek do płatnych usług platform HBO czy Netflix. Przy okazji polecam Wam też zapoznanie z moimi innymi poradnikami kulturalnymi tj. „Darmowe audiobooki w internecie. Strony wyśmienite, dobre i przyzwoite” oraz „Przewodnik kulturalny online dla pasjonatów teatru, opery i filha...”.