Jeśli lubicie za darmo, bezpiecznie i legalnie oglądać filmy, seriale, programy telewizyjne oraz widowiska kulturalne i sportowe - to tu znajdziecie dla siebie coś wartościowego. Tym bardziej że za każdą z tych usług odpowiadają uznani wydawcy, więc jest niemal pewne, że będą one długo aktualne, a także nie obniżą reprezentowanego poziomu.

Zatem nie pozostaje nic innego, jak zapoznać się z dobrze wyselekcjonowanymi ofertami Polsatu, Rakutenu, Ninateki, Arte i Wirtualnej Polski. Kolorowy odnośnik pomoże Wam natomiast przejść do bezpłatnych propozycji danego serwisu.

Polsat GO

Niewiele ponad kwartał temu, bo 16 sierpnia zadebiutował nowy polski serwis VOD - Polsat GO. Jego oferta jest całkowicie darmowa, a żeby z niej skorzystać jest wymagane tylko założenie konta użytkownika. Polsat GO zapewnia całą masę komercyjnej rozrywki, zawiera bowiem wszystkie odcinki najpopularniejszych polsatowskich programów i seriali. Co ciekawe można na nim również oglądać na żywo kanały telewizyjne - Polsat i TV 4.

To jednak nie wszystko, ponieważ Polsat Go oferuje również całą masę filmów fabularnych, zarówno tych polskich ze Studia Filmowego Kadr, a także zagranicznych dystrybuowanych przez wydawnictwo Solopan. Są one uszeregowane według podziału gatunkowego, a także można oglądać te z listy "najbardziej polecanych".

Jakby tego było mało na Polsat Go można także oglądać najróżniejsze widowiska sportowe np. mecze tegorocznych ME w siatkówce albo skróty meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Podczas korzystania z oferty serwisu pojawiają się reklamy, ale występują one tylko na początku oglądania wybranej pozycji.

Rakuten TV

Rakuten TV to hiszpański serwis VOD, który cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Od lutego 2019 roku działa też w naszym kraju, a jego partnerami są platformy Wuaki, ShowTime oraz Viki.

Co ciekawe Rakuten TV już ponad 2 lata posiada w naszym kraju darmową ofertę. Aby z niej skorzystać, wystarczy tylko wejść w opcję "Za darmo" na samej górze głównej serwisu. Jak na standardy bezpłatnej usługi VOD, oferta Rakuten TV prezentuje się nader interesująco i w myśl zasady, że "liczy się jakość, a nie ilość". A w jej poczet wchodzą: inspirujące historie sportowców, filmy dla rodziny, seriale dla najmłodszych, dokumenty i seria Rakuten Viki (z zapadającymi w pamięć azjatyckimi filmami i serialami).

Darmowa oferta serwisu nie jest wolna od reklam, jednakże nie są one nazbyt intensywne i przedstawiają jego największe hity. A należące do niej filmy i seriale można ustawiać według wybranej opcji językowej lub napisowej, gdzie większość posiada polskiego lektora lub napisy.

Ninateka

Ninateka jest idealnym miejscem dla każdej osoby chcącej całkowicie bezpłatnie ukulturalnić się w internecie. Jej zasoby są olbrzymie, ponieważ liczy ponad sześć tysięcy materiałów udostępnianych z zasobów Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA).

Ninateka w ten sposób udostępnia szeroką gamę najróżniejszych filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych. Są one bardzo dobrze dobrane, więc powinny zaspokoić gusta nawet najbardziej wymagającej publiczności. Co ważne z Ninateki korzysta się bardzo wygodnie, ponieważ ta platforma internetowa jest całkowicie wolna od reklam i działa bardzo sprawnie nawet na mniej wydajnym sprzęcie.

Arte po polsku

Na Arte po polsku sporo pozycji znanego europejskiego kanału kulturalnego ARTE dostępne jest za darmo. A co możecie tutaj znaleźć? Ano wszystko to, co najlepsze w kulturze. Dlatego na Arte po polsku uświadczymy niesamowite filmy, reportaże, koncerty, spektakle teatralne, sztuki taneczne, dokumenty, wystawy malarskie największych artystów i wiele innych. A można je wyszukiwać według trzech kryteriów: Popularne / Ostatnia szansa / Najnowsze.

Co ważne poza koncertami wszystkie te materiały posiadają polskie napisy, dzięki czemu z tego eklektycznego serwisu VOD może w naszym kraju korzystać szersza publika. Tym bardziej iż z Arte po polsku można korzystać również bez rejestracji i nie ma tam żadnych reklam.

WP Pilot

WP Pilot oferuje za to przydatną ofertę dla osób lubiących oglądać telewizję online. Pakiet Starter posiada obecnie dostęp do 33 kanałów TV, z których można cały czas korzystać bez ponoszenia żadnych opłat. Oprócz najpopularniejszych polskich ogólnotematycznych stacji telewizyjnych zawiera on również odprężające kanały filmowe, sportowe, muzyczne i lifestylowe.

Darmowa oferta WP Pilot może uwolnić osobę użytkującą od potrzeby posiadania anteny naziemnej, gdyż daje możliwość obejrzenia jej kanałów telewizyjnych na telewizorze poprzez wykorzystanie złącza HDMI. Co ciekawe na laptopie czy smartfonie można z niej także korzystać podczas podróży lub czasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii.

Jednak aby użytkować na WP Pilot darmowy pakiet Starter wymagana jest rejestracja i akceptacja niezbyt długich reklam, które pojawiają się na początku oglądania wybranego kanału telewizyjnego. Z drugiej strony jest to jedyna tego typu oferta w polskim internecie.

Inne oferty

Poza tym warte polecenia dla Was są darmowe i legalne oferty serwisów TVP VOD, WFDiF Online, CDA, TVP Stream oraz WOW. Zresztą dowiecie się więcej o nich z artykułu na DP pt. "5 polskich serwisów, na których za darmo obejrzysz filmy, seriale... i nie tylko". Około setki popularnych filmów dla dorosłych i dzieci obejrzycie też na legalnych kanałach YouTube - Sala Kinowa, Kino Świat VOD, FILM FOR YOU oraz Studio Miniatur Filmowych i Bing - Polski Kanał Oficjalny.