7 darmowych ofert serwisów VOD z filmami i serialami po polsku Strona główna › @AnTar › 7 darmowych ofert serwisów VOD z filmami i serialami po polsku 16.03.2022 08:45

Czasy są ciężkie, toteż każda forma zrelaksowania jest wskazana. Większość ludzi natomiast odpręża oglądanie ciekawych filmów i seriali. Dlatego też postanowiłem wydać kolejny zestaw polskojęzycznych serwisów VOD z ich darmową ofertą. Zawiera on propozycje dwóch nowych rodzimych "VOD-ów" oraz zaktualizowaną ofertę tych wcześniej już przeze mnie przedstawionych.

Polsat GO

Polsat GO to niedawno powstały polski serwis VOD, z którego można korzystać bezpłatnie po założeniu konta. Jego oferta przypadnie do gustu osobom lubiącym oglądać ichniejsze seriale, zawiera bowiem ich ponad 140 ze wszystkimi odcinkami. Fani sportu uświadczą na Polsat GO natomiast najróżniejsze widowiska i programy sportowe, w tym także w wersji live. Jakby tego było mało, na serwisie pokazywane są też odcinki polsatowskich programów rozrywkowych i można na nim uświadczyć kilkadziesiąt filmów - są one głównie zagraniczne z logiem Solopan.

TVP VOD

TVP VOD prezentuje filmy, seriale i programy emitowane w Telewizji Polskiej. Zatem posiada w swoich zbiorach setki materiałów, które jednak nie wszystkie dostępne są za darmo. Widać to zwłaszcza po ofercie filmowej, która w większości jest udostępniona dla osób, które wykupiły abonament RTV. Na TVP VOD całkowicie bezpłatnie można za to obejrzeć wszystkie odcinki hitów serialowych i programów rozrywkowych pokazywanych na kanałach TVP. Na tym serwisie darmowy wybór jest więc całkiem spory. Bez potrzeby rejestracji, ale z pojawiającymi się reklamami.

TVP GO

W marcu tego roku TVP-owscy włodarze udostępnili zaś super ofertę dla osób lubiących "za free" oglądać filmy i seriale na smartfonach/iPhone'ach. Wystarczy tylko zainstalować aplikację TVP GO, aby "na żywo" zobaczyć wszystkie filmy i seriale pokazywane w telewizji naziemnej (a jest ich całkiem zacna ilość). Oczywiście w ten sposób można obejrzeć również wszystkie tvpowskie programy, które zależnie od potrzeby da się zatrzymywać lub wznawiać. Ciekawą opcją jest również "7-dniowa historia", dająca dostęp do audycji, które były emitowane w ciągu ostatniego tygodnia.

Loomi

Po założeniu konta na Operze można skorzystać z darmowej oferty filmowej Loomi - nowego u nas serwisu VOD. Gra jest warta świeczki, albowiem zawarte w niej filmy reprezentują naprawdę wysoki poziom artystyczny i wydawniczy. Zresztą wystarczy tylko spojrzeć na poniższy screen.

Filmy na Loomi posiadają napisy lub lektora po polsku i angielsku, a można je oglądać w jakości (360p, 480p, 720p, 1080p). Ponadto dostaje się możliwość głosowania, które filmy chce się oglądać za darmo.

CDA

Już po raz wtóry polecam w pełni legalną ofertę filmową "CDA Poleca". Jest ona bowiem regularnie aktualizowana i obecnie zawiera ponad setkę pozycji z kraju i ze świata. Na CDA filmowe hity z serii "Tylko darmo" wyselekcjonowane są według 30 działów gatunkowych. Wszystko to podane jest w jak najlepszej jakości lektorskiej oraz projekcyjnej.

Rakuten

Oferta hiszpańskiego Rakuten jest zaś dedykowana do osób lubiących realizm, egzotykę i dziecięcą rozrywkę. Za darmo zawiera ona bowiem dużo intrygujących seriali (głównie z Korei Południowej), a także fajne filmy i seriale dla najmłodszych. Rakuten bezpłatnie raczy nas również Inspirującymi historiami sportowców oraz fabularnymi dokumentami, które zapadają w pamięć. Wszystko to po rejestracji z niezbyt inwazyjnymi reklamami.

YouTube

Sporządzając tego typu zestawienie, nie można zapomnieć o ofercie amerykańskiego YouTube. Jest tam bowiem kilka konkretnych polskojęzycznych kanałów z filmami i serialami. Do nich bez wątpienia należy: Sala Kinowa, Kino Świat VOD, FILM FOR YOU oraz Polskie Filmy Dokumentalne i PL1. Pierwsza trójka zawiera kilkadziesiąt filmów z różnych krajów, a dwa pozostałe kilkanaście odcinków krajowych seriali oraz sporo rodzimych filmów dokumentalnych.

Na koniec...

Dodam, że ten zestaw VOD-owy sporządziłem całkowicie bezinteresownie i samemu na tych serwisach oglądam filmy, seriale... i nie tylko. Kolorowe odnośniki poprowadzą Was natomiast do darmowych propozycji każdego serwisu z osobna. A którą z nich cenicie najbardziej?