Disney+ w Polsce. Gigant ujawnia kiedy usługa VOD startuje u nas (aktualizacja)

Platforma Disney+ wystartowała ledwie w listopadzie 2019 roku i tylko na pięciu rynkach, ale zdążyła zrobić już dużą furorę. Świadczy o tym najlepiej fakt, że pierwszego dnia serwery Disneya nie udźwignęły wzmożonego ruchu sieciowego. Jak wynika z danych opublikowanych przez firmę na początku lutego, usługa VOD ma już 28,6 miliona abonentów. W międzyczasie serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen, The Mandalorian stał się internetową sensacją.

Niestety z Disney+ nie mogliśmy do tej pory korzystać w Polsce i zanosiło się na to, że możemy poczekać nawet do roku 2021. Jednakże nowy komunikat na stronie europejskiego oddziału Disneya sugeruje znacznie szczęśliwszy scenariusz.

Disney+ w Polsce już latem 2020 - możemy przeczytać na stronie firmy

Dnia 5 marca Disney miał zorganizować w Londynie specjalne wydarzenie związane z wprowadzeniem usługi VOD na rynki europejskie. Impreza jednak nie odbyła się ze względu na obawy przed koronawirusem. Następnego dnia, 6 marca, korporacja medialna opublikowała plany na swojej witrynie internetowej. Pojawiła się tam również informacja o Polsce.

Aktualizacja (09.03.2020; 12:58): Wpis na stronie Disneya został zaktualizowany, a wzmiankę o Polsce usunięto. Tutaj jest zrzut ekranu pokazujący starą wersję wpisu.

Poprzednio groził nam start Disney+ nawet w pierwszej połowie 2021 roku, lub w najlepszym wypadku - pod koniec 2020. Tak jednak nie będzie, a coraz popularniejsza platforma streamingowa ma wejść do nas już tego lata.

Nie znamy jeszcze polskiej ceny, ale w większości europejskich krajów miesięczny abonament wynosi 6,99 euro, czyli według kursu średniego NBP na dzień 9 marca 2020 - 30,18 zł.

Disney+ to dostęp do tysięcy filmów, seriali oraz tytułów animowanych i dokumentów obejmujących takie marki i spółki wchłonięte przez Disney, jak Star Wars, Marvel, Pixar, 20th Century Fox, czy National Geographic. To tutaj obejrzymy wszystkie części Gwiezdnych Wojen w 4K z HDR i Dolby Vision oraz Dolby Atmos, a także całość Marvel Cinematic Universe w takiej jakości. Oprócz tego, na potrzeby platformy powstają produkcje Disney Originals, takie jak wspomniany wyżej The Mandalorian, czy nadchodzące Loki i Wanda Vision.

Warto pamiętać, że za jedną opłatą abonamentową w cenie 30,99 mamy dostęp do treści w 4K i HDR, z możliwością stworzenia siedmiu profili i oglądania na czterech urządzeniach jednocześnie. Jest tylko jeden plan abonamentowy i w tym obrębie mamy wszystkie wyżej wymienione przywileje oraz naprawdę bogatą bibliotekę Disneya.

Spytałem przedstawiciela firmy Disney Poland o komentarz, jednak w momencie publikacji, jeszcze go nie otrzymałem. Jeśli takowy uzyskam, wpis zostanie zaktualizowany.

Aktualizacja (09.03.2020; 16:18): Uzyskałem odpowiedź od Marty Szafrańskiej, dyrektora komunikacji korporacyjnej na Centralną i Wschodnią Europę w Disney. Brzmi ona następująco:

Chciałam poinformować, że nasze plany nie uległy zmianie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, start Disney+ w Polsce przewidywany jest na rok 2021.