Do 3 lat więzienia za sharing. Mężczyzna udostępniał telewizję w internecie

Udostępnij:

Funkcjonariusze z wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ustalili, że 41-letni mieszkaniec gminy Białobrzegi zajmował się nielegalną dystrybucją sygnału telewizyjnego. Czerpał w ten sposób korzyści majątkowe. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Sharing to inaczej przestępstwo polegające na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu uprawnień osobom nieuprawnionym. Całość rozgrywa się za pośrednictwem internetu. Przykładowo, autor tworzy witrynę internetową, w której umożliwia dostęp do kanałów telewizyjnych. Odbiorcy płacą za możliwość korzystania z serwisu. Mówiąc w skrócie: jest to tańsza kablówka przez internet.

I przy okazji nielegalna. W tym przypadku obie strony popełniają przestępstwo. Jak informuje podkarpacka policja, 41-letni mieszkaniec Białobrzegów w powiecie łańcuckim, za pomocą nielegalnych urządzeń udostępniał odpłatnie klucze z kart abonenckich jednego z operatorów telewizji satelitarnej. I tak jak można było się spodziewać, osoby które korzystały z jego nielegalnych usług również nie unikną kary.

"Mężczyzna od ubiegłego roku nielegalnie, poprzez sieć internetową, udostępniał kilkudziesięciu osobom odbiór kanałów telewizji satelitarnej w pełnym dostępnym na rynku pakiecie programowym. Za usługę pobierał opłatę dużo niższą niż płacą legalni abonenci" – wyjaśniła policja. Nie ujawniono o jakich kwotach mowa oraz ile pieniędzy zdobył mężczyzna poprzez nielegalny proceder.

Źródło: PAP