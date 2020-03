Doom Eternal jest piekielnie płynny. Nawet 1000 FPS, jeśli twój sprzęt to udźwignie

Udostępnij:

Silnik id Tech od zawsze znany był ze swojej wydajności. Jego poprzednia, szósta wersja pozwalała na wygenerowanie obrazu nawet w 250 FPS-ach. Na id Tech 6 oparty był m.in. Doom z 2016, a także Wolfenstein: The New Colossus i Youngblood.

Mamy teraz rok 2020 i nastąpiła pora na przeskok na siódmą iterację silnika. Doom Eternal będzie pierwszym tytułem z niego korzystającym. Twórcy gry podkreślili poważne zmiany względem poprzedniej wersji, a najbardziej rzuca się w oczy zwiększona wydajność.

Doom Eternal potrafi osiągnąć 1000 FPS... jeśli twój CPU się przy tym nie stopi

Billy Kahn, główny programista silnika id Tech 7 w niedawnej rozmowie z IGN podkreślił, że id Software wprowadziło do nowej wersji silnika drastyczne zmiany. Przede wszystkim dotyczą on jakości efektów cząsteczkowych oraz oświetlenia wolumetrycznego, co przekłada się na jeszcze większe i dynamiczniejsze eksplozje.

Co więcej, silnik pozwala na wyświetlenie aż 1000 FPS, przynajmniej w teorii, bo obecnie takich monitorów nie ma i jesteśmy od tego dalecy. Dopiero co na CES Asus zaprezentował 360 Hz monitor z serii ROG Swift. Zresztą, monitor to jedno, a procesor, który jest w stanie zapewnić taką płynność to drugie.

Mimo wszystko, to właśnie o to id Software chodzi – firma stworzyła silnik, który będzie się nadawał do zastosowania w przyszłości dla sprzętu, który dopiero nadejdzie. Warto również podkreślić, że id Tech 7 po raz pierwszy wprowadzi HDR, którego brakowało zarówno w poprzednim Doomie, jak i Wolfensteinach. Ponadto całkowicie zmieniono system tekstur, pozbywając się technologii MegaTexture, a także wprowadzono system dynamicznej, globalnej iluminacji.

Deweloperzy postarali się również usprawnić obsługę procesorów wielordzeniowych oraz uszczuplili kod aż o milion linijek, ze względu na rezygnację z OpenGL (tylko Vulkan). Gra ma swoją premierę 20 marca 2020 na PC, Xbox One i PS4. Port na Nintendo Switch będzie wydany w późniejszym terminie. Doom Eternal pojawi się także na Google Stadia, ale nie znamy dokładnej daty premiery.