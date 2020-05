Druga tura promocji już ruszyła – nawet 45 procent rabatu w x-komie

Udostępnij:

Jeżeli nie udało wam się zdążyć na majówkowe wyprzedaże, to macie jeszcze szansę je nadrobić. Od dzisiaj rusza druga tura cieszącej się dużym zainteresowanem promocji w x-komie – Wiosenne Porządki. Znajdą się w niej komputery używane przez graczy x-kom AGO, a także wiele innych interesujących sprzętów i akcesoriów. Ponad to trwa akcja pozwalająca na zarobienie poprzez dzielenie się wiedzą.

Decydując się na kupno dowolnego sprzętu w x-kom, koniecznie zajrzyj do oficjalnego wątku na naszym forum, gdzie możesz uzyskać indywidualną zniżkę na konkretne zakupy.

Druga tura Wiosennych Porządków

Ruszyła ostatnia już tura wiosennej promocji, która obejmuje praktycznie wszystkie kategorie produktów dostępnych w x-komie. Tak samo jak ostatnim razem, znajdziemy w niej sporo nowych gadżetów, dlatego warto szybko złapać okazję, zanim ucieknie na dobre. Spośród wielu artykułów objętych akcją zainteresowały nas:

Dysk SSD zewnętrzny PNY Elite 240GB 189 zł 144 zł Sprawdź w x-kom Przenośny dysk SSD PNY Elite oferuje aż 240GB pojemności zamkniętej w kompaktowej obudowie. Za sprawą technologii półprzewodnikowej oraz interfejsu USB 3.0, oferuje prędkość odczytu na poziomie maksymalnie 430 MB/s.

Wideorejestrator Garmin Dash Cam 66W 869 zł 599 zł Sprawdź w x-kom Garmin Dash Cam 56 to niewielka, dyskretna kamera samochodowa z bardzo szerokim polem widzenia 180 stopni, które pozwala rejestrować obraz w rozdzielczości 1440p HD.

TV Philips 55PUS8804 3099 zł 2899 zł Sprawdź w x-kom Poczuj się, jakbyś był w samym centrum akcji ulubionego filmu lub serialu z telewizorem Philips 55PUS8804. Nowoczesne technologie oraz rozdzielczość Ultra HD sprawią, że wyświetlany obraz będzie niezwykle realistyczny, pełen pięknych barw, kontrastu i głębi.

Karta pamięci SanDisk 128GB 79 zł 59 zł Sprawdź w x-kom Nagrywaj i zapisuj więcej zdjęć wysokiej jakości oraz wideo Full HD na smartfonie lub tablecie z Androidem dzięki karcie SanDisk Ultra® microSDXC UHS-I. Uchwyć pełnię życia dzięki doskonałej pojemności 128 GB. Taka pojemność oznacza, że nie musisz się martwić, co usunąć.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: porzadki i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 04.05.2020 do 10.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie akcji Wiosenne Porządki.

Tydzień z desktopami dla graczy

Kolejna akcja dedykowana jest graczom, którzy chcieliby zaopatrzyć się w desktop do swojego stanowiska do grania. Maszyny, których używają w gamingu profesjonalni gracze z x-kom AGO, zostały przecenione nawet o 12 procent. Jeżeli więc poszukujesz nowego sprzętu, który pomoże ci rozwinąć zdolności gamingowe, to możesz zdecydować się, przykładowo, na jedną z poniższych propozycji:

x-kom H&O 300 i3-9100F 2799 zł 2399 zł Sprawdź w x-kom Wejdź do fascynującego świata gier z desktopem x-kom Home & Office 300. Wydajność komputera gwarantuje płynną rozgrywkę oraz wysoki poziom fps-ów, ułatwiając zdobywanie cennego doświadczenia, jak i budowanie tożsamości gracza.

x-kom H&O 300 R5-2600 3399 zł 2999 zł Sprawdź w x-kom Desktop na wskroś multimedialny. Jest wydajny, niezawodny, a do tego świetnie się prezentuje. Dysponuje mocą do płynnych rozgrywek z popularnymi tytułami, pozwala stawiać pierwsze kroki w gamingu.

x-kom G4M3R 500 i5-9600KF GTX1660(S) 4999 zł 4499 zł Sprawdź w x-kom Wejdź do gry z x-kom G4M3R 500 – desktopem, który dzięki swej mocy obliczeniowej zapewnia dynamiczną rozgrywkę z wymagającymi tytułami. Z wydajności komputerów x-kom korzystają najlepsze drużyny w kraju, tocząc zażarte batalie o tytuł mistrza. Na desktopie G4M3R 500 grają gwiazdy polskiego e-sportu.

x-kom G4M3R 500 i5-9600KF RTX2070 5799 zł 5299 zł Sprawdź w x-kom Dzięki skrupulatnej optymalizacji podzespołów i najnowszym sterownikom, desktop wyciąga maksymalną liczbę fps-ów w topowych grach. Najwydajniejsze komponenty na rynku zapewniają rozgrywkę na najwyższym poziomie.

x-kom G4M3R 600 i9-9900K 12999 zł 11999 zł Sprawdź w x-kom Drapieżny, gamingowy styl. Skuteczne chłodzenie wodne oraz wydajność, którą możesz zwiększać. Prawdziwa bestia z arsenałem potężnych podzespołów, gotowa do walki na najwyższych ustawieniach i w rozdzielczości 4K. Przekuj moc desktopa G4M3R 600 na zwycięstwa i wyciągaj maksimum fps-ów w każdej grze, jaka Ci się wymarzy.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: desktop i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 4.05.2020 do 10.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie profesjonalne desktopy dla gamerów znajdują się na stronie akcji desktopowej..

Podziel się wiedzą i dodatkowo zarób

Poszukujących dodatkowego źródła dochodów na pewno zainteresuje propozycja x-komu. Z programem partnerskim SalesMasters możecie zarabiać bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że znacie się na sprzęcie i chętnie podzielicie się swoją wiedzą w internecie. Kilka prostych kroków i z każdej poleconej transakcji możecie otrzymać prowizję, o wysokości nawet 11 procent.

Zainteresowani dodatkowym źródłem zarobku mogą znaleźć szczegóły na stronie akcji SalesMasters.

