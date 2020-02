Dzień Bezpiecznego Internetu z Google. Sprawdź zabezpieczenia swojego konta

Udostępnij:

Dzień Bezpiecznego Internetu, który obchodzimy 11 lutego, to świetna okazja, by zastanowić się nad własnym bezpieczeństwem w sieci. Być może jest to dobry moment na zakup nowego antywirusa, szyfrowanej pamięci, ustawienie nowych haseł czy zmianę PIN-u w telefonie. Według Google'a jest to jednak przede wszystkim właściwy czas na zweryfikowanie swoich ustawień konta Google, do czego zachęca wszystkich użytkowników wyszukiwarki.

Aby do nich dotrzeć, wystarczy odwiedzić wyszukiwarkę Google i skorzystać z linka poniżej przycisków, który prowadzi na uproszczoną stronę z ustawieniami konta Google. Można stąd sprawdzić 4 kluczowe dla bezpieczeństwa elementy – listę zalogowanych urządzeń, ostatnie alerty związane z bezpieczeństwem, stan weryfikacji dwuetapowej i dostęp do danych przez firmy zewnętrzne (na przykład na potrzeby korzystania z klienta poczty).

Jeśli konto nie jest właściwie zabezpieczone, dzięki ikonom użytkownik zauważy, co mógłby poprawić. Jednym z ważniejszych elementów jest włączenie weryfikacji dwuetapowej, dzięki której oszustom nie uda się zalogować na konto nawet, jeśli wejdą w posiadanie hasła – do zalogowania jest bowiem niezbędne jednoczesne potwierdzenie swojej tożsamości za pośrednictwem smartfonu właściciela. Więcej na ten temat można się dowiedzieć z naszego poradnika.

Oczywiście nie mniej istotne pozostają pozostałe kwestie sugerowane przez Google'a. Wylogowanie się z urządzeń, z których dawno już nie korzystamy i usunięcie dostępu do konta aplikacjom, które nie są już wykorzystywane, z pewnością pomoże lepiej panować nad swoją prywatnością. Warto pamiętać, że jeszcze więcej ustawień związanych z bezpieczeństwem konta Google można znaleźć w jego ustawieniach.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu życzymy wszystkim tytułowego bezpiecznego poruszania się po sieci i zachęcamy do zapoznania się z naszym (wciąż uzupełnianym) przewodnikiem dotyczącym zabezpieczenia komputera na co dzień.