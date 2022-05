Telefon z nieznanego numeru? Sprawdź, czy jest bezpieczny

Jak widać na przykładzie serwisu nieznany-numer.pl, można w ten sposób dotrzeć do komentarzy osób, które miały już styczność z danym numerem telefonu i w jakiś sposób oceniły jego właściciela. Oczywiście w praktyce można tu liczyć na znalezienie głównie numerów z negatywnymi opiniami - nękających, należących do internetowych oszustów lub telemarketerów. Generalnie jednak - o to chodzi. Numer bez opinii prawdopodobnie jest bezpieczny i należy do osoby prywatnej.