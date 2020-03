E3 oficjalnie odwołane. Microsoft szykuje wirtualne wydarzenie dla Xboxa

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia o planowym odwołaniu targów Electronic Entertainment Expo 2020. Smutna informacja szybko rozeszła się po branży i mamy już pierwsze reakcje.

Entertainment Software Association oficjalnie zrezygnowało z organizowania targów E3 w tym roku. Największa impreza branży gier się nie odbędzie, ale to nie zatrzyma producentów. Mają nam do pokazania wiele nowych wersji demo swoich gier.

Jako pierwszy wyłania się Microsoft. Phil Spencer, szef Xboxa, zapowiedział wirtualne wydarzenie dedykowane swoim produktom. O szczegółach prezentacji dowiemy się wkrótce.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h