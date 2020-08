Epic się doigrał. Apple odcięło konto firmy na App Store

Udostępnij:

Niedawno firmy Epic Games i Apple spotkały się (wirtualnie) w sądzie, aby rozstrzygnąć spór dotyczący Fortnite. Druga z korporacji po usunięciu popularnej gry battle royale, chciała również zablokować konta deweloperskie Epic i odciąć firmę od wspierania silnika graficznego Unreal Engine.

Tego ostatniego, według postanowienia sądu, Apple jednak nie może zrobić. Amerykański potentat rynku mobilnego podjął jednak właśnie decyzję, aby zablokować konto Epic Games.

Co to w praktyce oznacza? Oprócz Fortnite na platformie iOS znikną inne tytuły Epic Games, w tym Infinity Blade. Co więcej, nie będzie się dało ich już pobrać ponownie (pewnego rodzaju obejście, o którym informowaliśmy wcześniej). Jedynie osoby, które mają aktualnie zainstalowane gry Epic (na iPhonie lub komputerze Mac) i nie usunęły ich, będą mogły z nich skorzystać.

Decyzja Apple była oczekiwana, choć Epic łudził się wcześniej, że uzyska tymczasowy zakaz blokowania konta od sądu. Tak się jednak nie stało (zakaz dotyczy jedynie konta deweloperskiego od Unreal Engine).

W rezultacie Epic nie będzie mógł umieszczać w sklepie App Store nowych gier, ani aktualizować tych już przez siebie wydanych. Apple postanowiło dodatkowo dolać oliwy do ognia i promować PUBG Mobile (konkurencyjna dla Fortnite gra battle royale) w swoim cyfrowym sklepie.

Tim Sweeney, dyrektor generalny Epic Games, jednocześnie także zabrał głos w sprawie PUBG Mobile, reklamując grę jako świetną produkcję opartą na Unreal Engine.

Apple, póki co, nie może zablokować dostępu Epic Games do konta deweloperskiego odpowiadającego za silnik Unreal.