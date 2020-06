Facebook będzie ostrzegać użytkowników, kiedy zechcą udostępnić stary artykuł

Udostępnij:

Facebook wprowadza na całym świecie nową funkcję, która będzie ostrzegać użytkowników, jeśli mają zamiar udostępnić artykuł, który ma ponad 90 dni.

Funkcja ta ma na celu dać ludziom więcej świadomości na temat informacji, zanim się nimi podzielą. Efektem ma być to, że treści krążące na portalu staną się bardziej wiarygodne i aktualne.

Użytkownicy będą jednak mieć możliwość zignorowania powiadomienia i mimo leciwości artykułu, udostępnienie go.

Czytaj też: Facebook w smartfonach i ciemny motyw. Kolejni wybrańcy mogą już z nie...

Mniej fake newsów

Funkcja ta została opracowana w odpowiedzi na konsekwencje dzielenia się starymi wiadomościami, tak jak gdyby były one świeżymi informacjami. Tego rodzaju działania mogą siać dezinformacje – udostępniając np. artykuł o katastrofie, która wydarzyła się kilka lat temu, możemy doprowadzić do powstania fake newsa, że coś takiego zdarzyło się teraz.

Facebook nie jest pierwszą firmą, która próbuje iść w tym kierunku. W zeszłym roku brytyjski The Guardian zaczął dodawać rok publikacji do miniaturek starych artykułów, gdy były one udostępniane w mediach społecznościowych.

Nowa funkcja Facebooka nie jest jedyną zmianą na portalach społecznościowych, która ma na celu zasugerowanie użytkownikom większej refleksji nad udostępnianymi treściami.

Dla przykładu w zeszłym roku Instagram zaczął ostrzegać użytkowników, zanim zamieścił ich posty z "potencjalnie obraźliwymi podpisami". Natomiast Twitter niedawno ogłosił, że będzie testował funkcję zachęcającą użytkowników do przeczytania artykułu przed retweetowaniem go.

Czytaj też: Facebook ciągle w opałach: kolejni reklamodawcy wycofują swoje kampani...