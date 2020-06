Facebook w smartfonach i ciemny motyw. Kolejni wybrańcy mogą już z niego korzystać

Ciemny motyw Facebooka, a w tym przypadku jego mobilnej aplikacji, znów wraca na tapet. Okazuje się, że kolejne osoby mogą już z niego korzystać i tym samym wizualnie dopasować program do swojego gustu i innych programów w Androidzie czy iOS-ie. Nadal nie jest jednak zrozumiałe, dlaczego wdrażanie ciemnego motywu do mobilnego Facebooka trwa tak długo.

Przypomnijmy, prace nad ciemnymi kolorami Facebooka na smartfony toczą się co najmniej od sierpnia ubiegłego roku, ale największym problemem wydaje się być niekonsekwencja producenta w kontekście wszystkich oferowanych aplikacji. Mobilny Messenger – dla użytkowników Facebooka w praktyce niezbędna aplikacja – oferuje ciemny motyw od marca 2019 roku i jego zwolennicy pewnie nie pamiętają już "jak to było", kiedy tej opcji brakowało.

So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2