Facebook znów w tarapatach. Firma rzekomo szpiegowała użytkowników Instagrama

Facebook Inc. ponownie został oskarżony o szpiegowanie użytkowników Instagrama. Jak podaje Bloomberg, tym razem padły poważne zarzuty o to, że aplikacja bez zgody użytkowników uzyskiwała dostęp do ich aparatów w smartfonach.

Pozew został wniesiony na podstawie lipcowych doniesień, że Instagram wydaje się uzyskiwać dostęp do aparatów iPhone’ów, nawet wtedy, gdy aplikacja nie była używana. Facebook zaprzeczył, by takie sytuacje miały miejsce i zapewnił, że są to tylko plotki niepoparte żadnymi dowodami. Mimo to w czwartek (17 września) do sądu federalnego San Francisco została wniesiona przeciwko firmie skarga.

Użytkowniczka Instagrama z New Jersey, Brittany Conditi twierdzi, że aplikacja korzysta z aparatu bez autoryzacji użytkownika i ma na celu gromadzenie “lukratywnych i wartościowych danych o użytkownikach, do których w innym przypadku nie miałaby dostępu”. Dodaje również, że Facebook oraz Instagram, dzięki temu prowadzą “zyskowne badania rynkowe” wykorzystując swoich użytkowników.

Blomberg wysłał do przedstawicieli Facebooka zapytanie z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów Conditi. Firma jednak odmówiła komentarza w tej sprawie.

Jest to już kolejny pozew wytoczony przeciwko firmie Marka Zuckerberga i nie pierwszy, który dotyczy nielegalnego wykorzystywania danych pozyskanych bez zgody użytkowników. Warto przypomnieć, chociażby skargę wniesioną w zeszłym miesiącu, która dotyczyła wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy do nielegalnego gromadzenia danych biometrycznych ponad 100 milionów użytkowników Instagrama. Oficjalne stanowiska Facebooka jest takie, że Instagram nie korzysta z takiej technologii.

Kontrowersje wokół tematu rzekomego szpiegowania użytkowników przez media społecznościowe wzbudzają na tyle dużo emocji, że Apple zdecydował się na dodanie nowej funkcji w najnowszej wersji systemu iOS. Użytkownicy iPhone'ów są teraz informowani, kiedy kamera lub mikrofon są używane. Więcej o nowej funkcji dowiecie się tutaj.

