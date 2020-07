Gmail zintegrowany z czatem, Meets i nie tylko. Nowość dla użytkowników G Suite

Udostępnij:

Google wychodzi naprzeciw potrzebom użytkownikom Gmaila, Meets oraz czatu, którzy współpracują ze sobą i dotychczas musieli się komunikować w kilku odrębnych aplikacjach. Do użytkowników G Suite otrzymujących szybkie aktualizacje trafia bowiem nowa wersja Gmaila, który łączy funkcjonalność kilku usług w jednej aplikacji.

Chodzi o to, by docelowo móc korzystać z poczty e-mail, czatów, wideorozmów i udostępniania plików bez konieczności opuszczania jednej aplikacji. Na początek na tapet został wzięty między innymi czat, który wkrótce ma także zostać zintegrowany z aplikacją Gmaila w smartfonach z Androidem i iOS-em.

Jak podaje Google, po zmianach w Gmailu można płynnie przełączać się między usługami, w tym między innymi szybko dołączyć do wideokonferencji z poziomu czatu, przekazać wiadomość z czatu do skrzynki e-mail czy utworzyć nowe zadanie z wiadomości na czacie. W efekcie, przynajmniej w zastosowania zawodowych, Gmail przestaje być jedynie klientem poczty e-mail, ale staje się swego rodzaju konkurencją dla Microsoft Teams, gdzie również łączy się funkcjonalność kilku aplikacji w jednej, by ułatwić komunikację współpracownikom.

Na tę chwilę Google nie podaje czy i kiedy opisywane opcje trafią także do regularnych użytkowników usług Google, którzy nie korzystają z pakietu G Suite w firmach. W praktyce wydaje się to jednak prawdopodobne – nowości często są wdrażane w ten sposób, że najpierw trafiają do płatnych edycji G Suite, a dopiero potem do wszystkich użytkowników Gmaila czy innych aplikacji.

Co ciekawe, jak wynika z informacji na blogu Google Cloud, zmiany w Gmailu miały zostać wprowadzone dużo później, jednak prace przyspieszyły z uwagi na pilne potrzeby pracowników zdalnych w dobie pandemii koronawirusa. Google mówi o wygodniejszej komunikacji i wymianie plików, które są niezbędne, by efektywnie współpracować ze sobą na odległość. Odświeżony Gmail ma być lepszym miejscem do pracy.