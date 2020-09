Google Chromecast. Dzięki przeciekowi wiemy, jak działa i co potrafi nowa wersja

Udostępnij:

Nowy Google Chromecast to jedna z gorzej strzeżonych tajemnic w branży technologii tego roku. Po serii pomniejszych przecieków w ciągu 2020 r., jednemu z użytkowników Reddita udało się zakupić urządzenie przedwcześnie w Walmarcie. Dzięki użytkownikowi u/fuzztub07 wiemy, jak wygląda nowa przystawka TV od Google, a także jaką ma specyfikację i interfejs.

Najnowszy Google Chromecast to urządzenie oparte na Android TV 10, aczkolwiek amerykański Gigant zmodyfikował system i określa go mianem Google TV. To pierwszy Chromecast, który używa systemu operacyjnego znanego z telewizorów i innych przystawek (jak choćby recenzowanej przez nas Nvidia Shield TV)

Sprzęt obsługuje rozdzielczość 4K Ultra HD oraz HDR i jest wyposażony, po raz pierwszy w historii linii Chromecastów, w pilota. Co ważne – można na niej korzystać z aplikacji ściąganych spoza sklepu Play Store.

Przystawka obsługuje HDMI-CEC, a więc można za jej pomocą także kontrolować telewizor, do którego została podłączona (a także podpięte pod niego sprzęty audio).

W menu nowego Chromecasta oprócz aplikacji VOD i multimedialnych szeroko pojmowanych za standardowe znajdziemy również osobną sekcję z grami. Jest ona podzielona na kategorie – w tym tytuły grywalne za pomocą pilota, jak i pozycje, które obsługują kontroler. Google Stadia jest jednak w tym momencie jeszcze nieobsługiwane, choć to dziwne, bo Chromecast Ultra go wspiera (możliwe, że tutaj nie nadeszła jakaś aktualizacja przewidziana na dzień premiery).

Prezentacja Chromecasta z Google TV ma odbyć się 30 września 2020 r. Zapewne oficjalne wejście do sprzedaży będzie mieć miejsce niedługo potem. W międzyczasie można zobaczyć więcej zdjęć u/fuzztub07, lub zerknąć na jego krótkie nagranie wideo.