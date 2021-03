Google Cloud chce rozwijać infrastrukturę, ściąga specjalistę z Intela

Udostępnij:

Aby rozwinąć jeszcze bardziej infrastrukturę swojej chmury, Google postanowiło sięgnąć po znanego specjalistę w tej dziedzinie. Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnym blogu Google Cloud, do zespołu dołączył Uri Frank. Zajmie on stanowisko VP of Engineering do spraw projektowania układów serwerowych.

Uri Frank posiada prawie 25 lat doświadczenia w projektowaniu i dostarczaniu niestandardowych procesorów. Firma liczy więc, że nowemu pracownikowi uda się zbudować światowej klasy zespół w Izraelu, który będzie w stanie wprowadzić innowacyjne rozwiązania. Google uważa, że przyszłość infrastruktury chmury rysuje się w jasnych barwach, ale jednocześnie technologia szybko się zmienia. Z tego też powodu nieustannie trwają prace nad sprostaniem wymaganiom obliczeniowym stawianym przez klientów na całym świecie.

Google twierdzi, że dotychczasowe rozwiązania architektoniczne przestają być już wystarczające. Z tego powodu, aby uzyskać wyższą wydajność i zużywać mniej energii, struktura wymaga jeszcze głębszej integracji z podstawowym sprzętem. Zamiast integrować komponenty na płycie głównej, Google chce zająć się projektowaniem SoC-ów.

Jak możemy się dalej dowiedzieć, w przypadku SoC-ów opóźnienie i przepustowość między różnymi komponentami jest zdecydowanie większa, przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy i mniejszym koszcie w porównaniu ze standardowymi układami ASIC na płycie głównej.

Dotychczas firmie udało się opracować niestandardowe rozwiązania sprzętowe, od dysków twarde po przełączniki sieciowe i karty sieciowe. Można więc spodziewać się, że kiedy tylko nowemu VP uda się stworzyć zespół, Google będzie w stanie pochwalić się kolejnymi innowacjami z zakresu rozwiązań chmurowych.