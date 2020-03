Google I/O 2020 bez transmisji online

Mimo że Google odwołał wcześniej konferencję I/O 2020 w formie fizycznego spotkania, wydawało się, że mimo wszystko będzie ona miała miejsce w formie online. Okazało się jednak, że tak się nie stanie.

Informacja o całkowitym odwołaniu konferencji pojawiła się na Twitterze Google Developers.

Right now, the most important thing all of us can do is focus our attention on helping people with the new challenges we all face. We’ll continue to do everything we can to help our communities stay safe, informed, and connected. (2/3)