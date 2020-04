Google Meet od teraz za darmo dla każdego. Rywalizacja z Zoomem się rozkręca

W czasach przymusowej kwarantanny praca zdalna i wideokonferencje stały się nową normą. I na tym skorzystał w ogromnym stopniu Zoom, nawet jeśli krytykowano jego bezpieczeństwo. Na ten sukces zareagował wcześniej Microsoft udostępniając darmową wersję Teams. Teraz Google postanowiło zrobić to samo z Google Meet.

Wcześniej Google Meet było dostępne jedynie dla organizacji z sektora enterprise i edukacyjnego, które wykupiły dostęp do G Suite. Teraz wystarczy jedynie darmowe konto Google, aby zakładać wideokonferencje na 100 osób, bez ograniczeń czasowych.

Ta rewolucja w Google Meet wejdzie w życie na początku maja. Nie będzie jednak trwała w takim, nieograniczonym wydaniu wiecznie. Począwszy od 30 września Google nadal będzie pozwalać na organizowanie spotkań na 100 osób, ale już z ograniczeniem czasowym – takim, jak obecnie na Zoom, czyli 60 minut.

