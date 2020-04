Zoom to malware z tragicznymi zabezpieczeniami – twierdzą eksperci

[url=

Zoom to obecnie najpopularniejsza aplikacja do wideokonferencji w wielu krajach, niezależnie czy na smartfonach, czy na PC-tach. Wiele firm i organizacji, jak również przeciętnych internautów, dało się mu zauroczyć. Ale czy powinniśmy tak ochoczo sięgać po to rozwiązanie? Eksperci od zabezpieczeń mają tutaj poważne wątpliwości.

Firma Zoom w samym marcu odnotowała 535% wzrost aktywności użytkowników, a z aplikacji korzysta nawet premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. W ostatnim czasie pojawiło się wiele krytycznych głosów na temat tego oprogramowania, w tym od badaczy Uniwersytetu Harvarda, specjalisty od prywatności profesora Arvinda Narayanana, czy też Davida Heinemeiera Hanssona, twórcy Ruby on Rails. Ten ostatni nazwał firmę Zoom "fundamentalnie zepsutą".

What pains me about Zoom being such sleazeballs when it comes to both security and privacy is just how unnecessary it is. They have good fundamental tech! But as the skeletons keep falling out of the closet, it’s clear that the organization is fundamentally corrupt.