Google ogarnia Authenticator. Firma wreszcie naprawia karygodny błąd

Google Authenticator jest najpopularniejszą aplikacją do uwierzytelniania naszego konta w innych usługach. Tego typu apki pomagają nam w tzw. weryfikacji dwuetapowej. Rozwiązanie Google do tej pory miało jednak poważne ograniczenia. Firma jednak zaktualizowała aplikację, która teraz stała się znacznie bardziej użyteczna.

Nikt nie ma zarzutów wobec głównej funkcjonalności Google Authenticator. Ot, aplikacja, która wyświetla nam nieustannie odświeżający się kod do potwierdzenia logowania do popularnych serwisów (Gmail, Facebook, Twitter). Można nim również skanować kody QR, aby ten proces przyspieszyć.

Google Authenticator wreszcie pozwala na przenoszenie danych między telefonami

Co było do tej pory poważnym ograniczeniem to to, że nie mogliśmy w żaden sposób skopiować i przenieść danych ze starego telefonu na nowy.

Każde jedno z powiązanych kont musiało być dodane na nowo. Jeśli zabezpieczamy się w maksymalnym stopniu, a przy okazji często wymieniamy smartfony, mogło być to bardzo irytujące.

Proces transferu danych Google Authenticator ze starego telefonu na nowy, fot. Google

Google po wielu latach wprowadziło wreszcie rozwiązanie. Gigant uaktualnił aplikację Google Authenticator i od teraz pozwala ona na przeniesienie wszystkich danych ze starego na nowy telefon.

Wystarczy jedynie wybrać konto, którego ma dotyczyć transfer, a potem wygeneruje się nam na starym telefonie kod QR, który musimy sczytać w tym nowym. I tyle. Trudno uwierzyć, że to zajęło aż tyle lat...

Przy okazji Google zaznacza, że żadne z tych danych w trakcie tej operacji nie są przechowywane na ich serwerach. Informacja o transferze będzie także odnotowana w rejestrze aktywności. Ponadto aplikacja została lekko wizualnie odświeżona.

Google Authenticator na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.