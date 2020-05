Google usunął 813 szkodliwych aplikacji ze Sklepu Play. Pomógł algorytm CreepRank

We wrześniu 2019 roku Google usunął 813 aplikacji ze Sklepu Play. Teraz w sieci opublikowano badanie, na podstawie którego udało się znaleźć zagrożenie. Pomógł algorytm CreepRank, stworzony do wyszukiwania złośliwego oprogramowania typu creepware.

Badanie zostało wspólnie opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Nowojorskiego, prywatnego uniwersytetu Cornell Tech oraz ekspertów z NortonLifeLock (wcześniej Symantec). Analizie poddano sposób działania creepware, czyli różnego rodzaju aplikacji podglądających użytkowników. Są mniej groźne niż typowy malware używany do szpiegowania czy stalkelware, ale wciąż dają atakującym wiele możliwości.

Można ich używać do prześladowania czy wymuszania haraczu w zamian za nie udostępnienie prywatnych zdjęć, wiadomości czy nagrań. Aby wyszukać aplikacje zdolne do tego typu działań, eksperci stworzyli algorytm CreepRank. Jego zadaniem jest zarówno znalezienie złośliwego oprogramowania, jak i ocena zagrożenia każdego z nich.

Zespół wykorzystał algorytm CreepRank do analizy anonimowych danych aplikacji antywirusowej Norton Mobile Security pochodzących z lat 2017-2019. Było to około 50 milionów urządzeń z systemem Android. Wśród nich wykryto 1095 aplikacji potencjalnie posiadających cechy creepware, łącznie zainstalowanych na milionie urządzeń.

