Google wprowadza "folder na porno". Zabezpieczysz i zaszyfrujesz wybrane pliki

Coraz więcej ludzi martwi się o swoją prywatność. Czasem nawet zastosowanie kodu pin nie wystarczy, żeby ktoś nie dobrał się do naszych plików. Z pomocą przychodzi Google.

Files by Google to aplikacja służąca do administracji plikami na urządzeniu z systemem Android. Umożliwia podstawowe funkcje managera, czyli czyszczenie pamięci, wyszukiwanie plików czy ewentualnie zapisywanie kopii danych w chmurze.

Nowość w aplikacji zauważyli dziennikarze z 9to5Google, a następnie potwierdzono ją również przez XDA Developers. Pliki Google'a dostaną nowy dodatkowy "safe folder", czyli folder zabezpieczony pinem. W nim ukryjesz wszystkie pliki, których nie chcesz pokazywać reszcie świata. Bo nawet, jeśli zabezpieczysz telefon pinem, to czasem możesz zapomnieć go zablokować.

Co można ukrywać w prywatnym folderze? Internet już wie - chodzi o porno

Nowa funkcja otrzymała już w sieci tytuł folderu na porno. Co prawda nie dotyczy tylko zdjęć czy filmów. W bezpiecznym folderze można przetrzymywać wszystkie rodzaje plików. Wystarczy zaznaczyć interesujące nas pliki i skorzystać z opcji "Przenieś dowolne pliki, które chcesz chronić za pomocą kodu PIN".

/Fot. XDA Developers

Co więcej, jeśli zapomnimy kodu pin, to zdjęcia praktycznie przepadną. Przynajmniej tak sugerują dziennikarze XDA Developers, którzy dostarczyli zrzuty ekranu. Tym samym możemy się domyślać, że pliki ukryte w bezpiecznym folderze są szyfrowane. Aplikacja nie oferuje możliwości odzyskania hasła, ani potencjalnie utraconych plików.

Tego typu rozwiązania to oczywiście nic nowego, ale dobrze, że teraz oferuje je też Google. W Sklepie Play znajdziemy wiele aplikacji typu "Folder Lock", który możecie także pobrać z naszego katalogu oprogramowania. Niedawno również Samsung zaoferował swoim klientom podobne rozwiązanie. Bezpieczny folder koreańskiego producenta również szyfruje pliki, a nawet aplikacje i zabezpiecza je pinem.